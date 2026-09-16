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मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का की ओर दागे गए ड्रोन? सऊदी ने किया बड़ा दावा; हूतियों ने कहा- ये झूठ है

सऊदी अरब और हूतियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच सऊदी सिविल डिफेंस ने दावा किया गया कि हूतियों ने मक्का की ओर ड्रोन दागे, जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया. हालांकि, हूती संगठनों ने इसे झूठ करार दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 16, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:33 AM IST
मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का की ओर दागे गए ड्रोन? सऊदी ने किया बड़ा दावा; हूतियों ने कहा- ये झूठ है
Image Credit: सऊदी ने कहा कि मक्का की ओर हूतियों ने ड्रोन दागे, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया. (फोटो- AI)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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क्या मक्का की ओर दागे गए ड्रोन? सऊदी ने किया बड़ा दावा, हूतियों ने किया खारिज
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