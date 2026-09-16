/मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का की ओर दागे गए ड्रोन? सऊदी ने किया बड़ा दावा; हूतियों ने कहा- ये झूठ है

सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच मंगलवार को पहली बार सऊदी के सबसे पवित्र शहर मक्का में हवाई खतरे का अलर्ट जारी किया गया, जिससे टेंशन बढ़ गई. सऊदी अरब ने दावा किया गया कि हूतियों की ओर से मक्का की तरफ ड्रोन भेजे गए, लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया. हालांकि, हूती संगठनों ने सऊदी के इस दावे को खारिज किया है.
दरअसल, सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है. पिछले कुछ दिनों में हूतियों ने सऊदी के कई शहरों को निशाना बनाकर हमले किए, तो वहीं सऊदी की ओर से यमन में हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच सऊदी ने मक्का जैसे पवित्र शहर में हवाई खतरे का अलर्ट जारी किया है.
यमन से संघर्ष के बीच सऊदी सिविल डिफेंस ने मंगलवार को देश के पश्चिमी तट के कई हिस्सों में हवाई खतरे का अलर्ट जारी किया. इसमें मक्का के साथ जेद्दा और ताइफ जैसे शहर भी शामिल रहे. हालांकि, मक्का में जारी किया गया अलर्ट कुछ समय बाद हटा लिया गया. सऊदी सिविल डिफेंस ने लोगों से निर्देशों का पालन करने और घटनाओं का वीडियो न बनाने और भीड़ से बचने की सलाह दी है.
इधर, सऊदी नेतृ्त्व के गठबंधन के प्रवकता तुर्किये अल-मलिकी ने कहा कि रॉयल सऊदी एयर डिफेंस फोर्सेज ने मंगलवार शाम को दुश्मन के ड्रोन को मक्का के प्रतिबंधित हवाई इलाके में घुसने से पहले ही नष्ट कर दिया. सऊदी ने दावा किया कि यह घटना लोगों को डराने और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई. हालांकि, सऊदी के इन दावों को हूतियों ने खारिज किया है.
सऊदी अरब की ओर से किए गए दावों को हूती संगठनों ने झूठ करार दिया. हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हामेज अल-असद ने कहा कि मक्का को निशाना बनाने के दावे पहले भी किए गए हैं, यह पूरी तरीके से झूठ है. अल-जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हूतियों ने पहले भी कहा कि वह किसी भी पवित्र शहर को निशाना नहीं बनाते हैं.
भले ही सऊदी ने अपने सबसे पवित्र शहर मक्का में केवल कुछ समय के लिए हवाई खतरे का अलर्ट जारी किया हो, लेकिन इस फैसले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अल-जजीरा की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इससे पहले साल 2017 में पवित्र इलाके को निशाना बनाने की कोशिश के दौरान भी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी.
बता दें कि मक्का में इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल काबा स्थित है. दुनिया भर से करीब दो अरब मुसलमान नमाज के दौरान काबा की ओर अपना मुंह रखते हैं. वहीं, हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु हज और उमरा के लिए मक्का पहुंचते हैं.
गौरतलब है कि एक हालिया बयान में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक बड़ा आरोप लगाया. हूती गुट का कहना है कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने केवल 24 घंटों में यमन में भारी बमबारी की है. यमन के अलग-अलग हिस्सों में कम से कम 52 बार हवाई हमले किए गए. हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारिया ने कहा कि सऊदी अरब ने इन हमलों के लिए F-15 और टाइफून (Typhoon) लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया.
गौरतलब है कि सऊदी अरब की ओर से ये हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए. गत सोमवार को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए. हूतियों ने सऊदी अरब के खामिस मुशैत, आभा और तैफ शहरों को निशाना बनाया. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का कहना है कि हूतियों के हमले में 13 आम नागरिक घायल हुए थे.