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सऊदी अरब में मक्का समेत कई शहरों में बजा इमरजेंसी सायरन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

सऊदी अरब में मक्का सहित कई प्रमुख शहरों में आपातकालीन सायरन बजने के बाद प्रशासन ने संभावित खतरे को लेकर एडवाइजरी जारी की है. नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

Published: Sep 15, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:33 PM IST
सऊदी अरब में मक्का समेत कई शहरों में बजा इमरजेंसी सायरन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी
Image Credit: AFP (सऊदी में अचानक इमरजेंसी अलर्ट: मक्का और जेद्दा में हड़कंप)

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