/सऊदी अरब में मक्का समेत कई शहरों में बजा इमरजेंसी सायरन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

सऊदी सरकार ने अचानक मंगलवार को मक्का, जेद्दा और तायफ जैसे बड़े शहरों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया. यमन के हूती विद्रोहियों के साथ शुरू हुई ताजा जंग के बाद यह पहला मौका था, जब मक्का जैसे पवित्र शहर के लिए ऐसा अलर्ट भेजा गया. लोगों के मोबाइल पर अचानक खतरे की चेतावनी वाला मैसेज आया, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, कुछ ही देर बाद प्रशासन ने इस अलर्ट को हटा लिया, लेकिन खतरा क्या था, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की.
अलर्ट हटने के बाद सिविल डिफेंस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि खतरा अब टल चुका है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. साथ ही हिदायत दी गई कि लोग खिड़कियों, छतों और खुले मैदानों से दूर रहें. किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या हादसे की वीडियो बनाने से मना किया गया और किसी भी आपात स्थिति में सीधे 911 पर संपर्क करने को कहा गया.
दरअसल, यह अलर्ट उस घटना के ठीक एक दिन बाद जारी हुआ जब यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों ने दक्षिणी सऊदी अरब में हमला किया था. इस हमले में 13 लोग घायल हो गए थे. पिछले कुछ दिनों से ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं. इसके जवाब में सऊदी की वायुसेना ने भी यमन में मौजूद हूती ठिकानों पर बमबारी की है, जिससे पूरे इलाके में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं.
Alert: The danger has passed in Mecca City. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid gathering and filming. In case of emergency, call (911). pic.twitter.com/bjRMKf7vr6
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 15, 2026
इस हमले के बाद खाड़ी देशों के संगठन (GCC) ने हूती विद्रोहियों की जमकर क्लास लगाई. जीसीसी के महासचिव जासेम मोहम्मद अल-बुदैवी ने कहा कि बेकसूर नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना एक नीच हरकत है. उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इस संकट में सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और सऊदी को अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना पड़े, वह उठाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है.
A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Mecca City to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: pic.twitter.com/IwvWhhKMan
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 15, 2026
यमन में काफी समय से थोड़ी शांति बनी हुई थी, लेकिन इस साल जुलाई के बाद से हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं. वहां की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है. गौरतलब है कि 2014 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर जबरन कब्जा कर लिया था, तब 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले देशों ने यमन सरकार की मदद के लिए कदम बढ़ाया था. तब से लेकर आज तक इस इलाके में शांति कायम नहीं हो पाई है.