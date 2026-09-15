/सऊदी अरब में मक्का समेत कई शहरों में बजा इमरजेंसी सायरन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

यमन में काफी समय से थोड़ी शांति बनी हुई थी, लेकिन इस साल जुलाई के बाद से हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं. वहां की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है. गौरतलब है कि 2014 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर जबरन कब्जा कर लिया था, तब 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले देशों ने यमन सरकार की मदद के लिए कदम बढ़ाया था. तब से लेकर आज तक इस इलाके में शांति कायम नहीं हो पाई है.