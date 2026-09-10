24 घंटे में ही पलट गया पाकिस्तान! सऊदी अरब पर आई 'आंच' तो कहा- हम हमला नहीं करेंगे!

इन दिनों सऊदी अरब पर हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं. इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. इन हमलों के बीच पाकिस्तान के सुर 24 घंटे के भीतर बदल गए हैं. 'मक्का रक्षा समझौते' के तहत सैन्य एक्शन की हुंकार भरने के बाद अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि जवाबी कार्रवाई पर कोई बात नहीं हो रही है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में यह बयान दिया है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर वह समझौते की शर्तों के अनुसार कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा.
पाकिस्तान का यह यू-टर्न रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यमन का युद्ध सऊदी अरब तक पहुंचा, तो समझौते के तहत सैन्य कार्रवाई की जा सकती है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हूतियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने जंग को सऊदी अरब तक खींचा, तो समझौते की सैन्य शर्तें लागू हो जाएंगी और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया था कि यह सिर्फ बचाव का समझौता है, जिसका मकसद किसी दूसरे देश पर अपनी मर्जी से हमला करना नहीं है.
अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैदर खान से पूछा गया कि तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुए संयुक्त रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान अपनी भूमिका कैसे निभाएगा, तो उन्होंने कहा 'फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है... सही समय आने पर हम समझौते के हिसाब से कदम उठाएंगे.'
हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मिलकर एक साझा रक्षा समझौता किया है, जिसे 'मक्का समझौता' नाम दिया गया है. इस समझौते का सीधा नियम है कि अगर तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है, तो बाकी दोनों देश उसे खुद पर हमला मानेंगे और मिलकर जवाब देंगे. मक्का समझौते कीशर्त के हिसाब से सऊदी पर हुआ यह हमला पाकिस्तान और तुर्की पर भी हमला माना जाना चाहिए, इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब के बचाव में हूतियों के खिलाफ मैदान में उतरेगी?
पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने के लिए मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब पर बढ़ते हमलों को देखते हुए पाकिस्तान ने तेहरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वह अपने सहयोगी हूतियों को रोके.पाकिस्तान ने हमलों की कड़ी निंदा तो की है, लेकिन रक्षा समझौते के तहत वह असल में क्या सैन्य कार्रवाई करेगा, इस पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं.
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैदर खान ने यह भी साफ किया कि मौजूदा हालात में 'मक्का गठबंधन' के विस्तार की कोई योजना नहीं है. यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिमी देश और अमेरिका मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और संकट को कंट्रोल करने की कोशिशों में जुटे हैं.
यमन और सऊदी अरब के बीच टकराव के पीछे 3 अहम कारण हैं. सत्ता पर कब्जे की जंग, पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाने की होड़ और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव भड़कते ही हमले शुरू हो जाते हैं. इस हफ्ते हूतियों ने सऊदी अरब के शहरों और तेल ठिकानों पर भीषण हमले कर दिए, जिससे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है और दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है.