'टूट गई सालों की बंदिशें...', इस मुस्लिम देश ने अचानक बढ़ा दी शराब की बिक्री; क्या है 'सीक्रेट प्लान'?

Saudi Arabia News: आपने अक्सर देखा होगा कि होटल या फिर क्लब में लोग पार्टियां करते हैं. इन पार्टियों में में बहुत सारे लोग शराब भी पीते हैं. ड्रिंक करना लोगों के शौक में शामिल हो गया है. हालांकि दुनियाभर में ऐसे कई सारे देश हैं जो शराब को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं इसमें सऊदी अरब भी शामिल है. हालांकि अब सऊदी अरब की सरकार नियमों में धीरे-धीरे ढील देना शुरू कर चुकी है. यहां पर पहुंचने वाले विदेशी नागरिकों के लिए शराब की बिक्री बढ़ा दी गई है.

खरीद सकते हैं शराब

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब स्पेशल रेजिडेंसी स्टेटस वाले गैर-मुस्लिम लोग रियाद के एक स्टोर से शराब खरीद सकते हैं, जो पहले विदेशी डिप्लोमैट्स के लिए रिजर्व था. पिछले कुछ दिनों की बात करें तो प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर्स डिप्लोमैटिक क्वार्टर आउटलेट से शराब की खरीददारी हुई है. हालांकि इसे लेकर सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है. लोगों ने कहा कि जो लोग स्टोर गए थे, उन्हें इस बदलाव के बारे में लोगों ने बताया. सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम के स्पोक्सपर्सन और मीडिया मिनिस्ट्री ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया.

क्या है सऊदी अरब का प्लान

रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का मकसद 2030 तक हर साल 150 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है और वह होटल और एंटरटेनमेंट की जगहों को डेवलप करने में भारी इन्वेस्ट कर रहा है. यह अभी भी काफी हद तक ड्राई किंगडम है, जिससे यह पड़ोसी गल्फ देशों की तुलना में कुछ टूरिस्ट के लिए कम अट्रैक्टिव है. रियाद में शराब की दुकान पिछले साल खुली थी और यह खास तौर पर विदेशी डिप्लोमैट्स के लिए थी. इस जगह ने किंगडम में शराब की सप्लाई को सेंट्रलाइज़ कर दिया, जो पहले डिप्लोमैटिक शिपमेंट से आती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ाई गई एलिजिबिलिटी

सऊदी अरब ने 2019 में ज़्यादा कमाने वाले विदेशी वर्कर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया था. तब से इसकी एलिजिबिलिटी बढ़ा दी गई है और अब यह उन एक्सपैट्स के लिए खुला है जो हर महीने 80,000 रियाल ($21,000) से ज्यादा कमाते हैं, या जो कुछ खास प्रोफेशन में काम करते हैं.

क्या है मकसद

सऊदी अरब शराब की ज़्यादा पहुच की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, इसका मकसद है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना. साथ ही साथ पुरानी ​​कंजर्वेटिव इमेज को बदलने की कोशिश में भी लगा है. ऐसे में गैर-मुस्लिम और विदेशों से आए लोगों के छोटे ग्रुप को शराब खरीदने का अधिकार देकर सरकार खुद को अच्छा साबित कर सकती है.