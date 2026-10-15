/सऊदी अरब के मदीना में मिसाइल इंटरसेप्ट होने से हड़कंप: सऊदी सेना के दावों को हूती विद्रोहियों ने बताया झूठा, जानें पूरा मामला

इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में शामिल मदीना के आसमान में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने एक क्रूज मिसाइल को मार गिराने का दावा किया. सऊदी अरब का कहना है कि यह हमला यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा मक्का और मदीना को निशाना न बनाने के वादे के बिल्कुल उलट है. हालांकि, मिसाइल इंटरसेप्ट होने की खबर आते ही हूती विद्रोहियों ने फौरन पल्ला झाड़ते हुए इसे सऊदी अरब का मनगढ़ंत और झूठा दावा करार दिया है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और क्यों बढ़ रहा है तनाव...
दरअसल, यमन के हूती विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी-नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने बयान जारी कर कहा कि उसने मदीना क्षेत्र में एक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक रोका. मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, और हूती ने पहले वादा किया था कि वे इसे निशाना नहीं बनाएंगे. गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मल्की ने 'एक्स'पर लिखा, 'मदीना क्षेत्र में एक क्रूज मिसाइल को रोका गया और नष्ट कर दिया गया.' उनके इस बयान को सरकारी मीडिया ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है.
सऊदी अरब द्वारा यह बताए जाने के कुछ ही समय बाद कि उसने पवित्र शहर के इलाके को निशाना बनाने वाली एक मिसाइल को रोक दिया है, यमन के हूतियों ने कहा कि उन्होंने मदीना क्षेत्र में कोई हमला नहीं किया है. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'यमनी सशस्त्र बल इस बात की पुष्टि करता है कि उसने आज सऊदी क्षेत्र को निशाना बनाकर कोई ऑपरेशन नहीं चलाया है. मदीना पर हमले के बारे में सऊदी दावे निंदनीय और सरासर झूठे हैं.'
अक्टूबर 2026 में हूती ने सऊदी अरब के कई हवाई अड्डों को निशाना बनाया है. खासकर राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए घातक हमले किए गए. हाल के दिनों में पहला बड़ा हमला 10 अक्टूबर 2026 को किया गया था. इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी और 309 से अधिक लोग घायल हुए थे.
11 अक्टूबर को इलाज के दौरान एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई, जिससे इस हमले में मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई थी. 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रविवार दोपहर दोबारा इस एयरपोर्ट को निशाने पर लिया गया. इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए. हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया. विभिन्न देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की.
इन हमलों की जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने लेते हुए वादा किया था कि आगामी दिनों में भी वे अलग-अलग हवाई अड्डों को निशाना बनाते रहेंगे, हालांकि इस जद में पवित्र स्थल मक्का और मदीना नहीं आएंगे.