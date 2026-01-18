Advertisement
Hindi Newsदुनियाकिसी भी बैग और पैकेट पर नहीं लिखा जाएगा अल्लाह का नाम, इस देश ने लगा दी पाबंदी

किसी भी बैग और पैकेट पर नहीं लिखा जाएगा 'अल्लाह' का नाम, इस देश ने लगा दी पाबंदी

Saudi Arabia News: सऊदी अरब के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नया और कड़ा निर्देश जारी किया है. सऊदी अरब ने ऑफिशियली बैग, पैकेजिंग और दूसरी चीजों पर अल्लाह का नाम लिखने पर बैन लगा दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 18, 2026, 01:29 PM IST
Saudi Arabia News: आपने अक्सर दुकानों पर बिकने वाली बैग पर कोई न कोई तस्वीर देखी होगी. लोग बैग या कपड़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये तस्वीरें बनाते हैं. इसे लेकर सऊदी अरब के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नया और कड़ा निर्देश जारी किया है. अधिकारी उन चीजों पर अल्लाह के पवित्र नाम लिखने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है या फेंका जा सकता है. सऊदी अरब ने ऑफिशियली बैग, पैकेजिंग और दूसरी चीजों पर अल्लाह का नाम लिखने पर बैन लगा दिया है. जानिए निर्देश में और क्या कुछ कहा गया है. 

नाम लिखने पर लगाया बैन
सऊदी अरब ने ऑफिशियली बैग, पैकेजिंग और दूसरी चीज़ों पर अल्लाह का नाम लिखने पर बैन लगा दिया है, जिनका गलत इस्तेमाल या बेइज्जती हो सकती है. इस फैसले की घोषणा सोमवार को कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन अब्दुल रहमान अल हुसैन ने की है. जिन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद धार्मिक पवित्रता की रक्षा करना और किसी भी तरह की बेइज्जती को रोकना है, अल हुसैन ने बताया कि यह रोक कमर्शियल एक्टिविटी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लागू होती है, जिसमें शॉपिंग बैग, प्रोडक्ट पैकेजिंग और प्रमोशनल चीजें शामिल हैं, खासकर वे जो कम समय या डिस्पोजेबल इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई हैं. 

मिनिस्ट्री ने किया पोस्ट
उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों का अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या फेंक दिया जाता है, जिससे पवित्र नामों का बेइज्जती हो सकता है. मिनिस्ट्री के ऑफिशियल X अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में अल हुसैन ने कहा कि यह बैन अल्लाह के दिव्य नामों का सम्मान करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए किंगडम के कमिटमेंट को दिखाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन नामों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और इन्हें ऐसी चीजों पर नहीं लगाना चाहिए जिन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, फेंका जा सकता है, या लापरवाही से इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस्तेमाल करने से बचना चाहिए
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कमर्शियल जगहों को अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए, बैग और पैकेजिंग पर अल्लाह का नाम इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जिससे उनका अपमान हो सकता है, मिनिस्ट्री ने किंगडम भर के चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से कहा कि वे अपने सदस्यों और सभी कमर्शियल जगहों को यह निर्देश फॉर्मली बताएं, इसने पूरे सऊदी अरब के बाजारों में नियमों के पालन पर नजर रखने का अपना वादा भी दोहराया और कन्फर्म किया कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी बिजनेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Saudi arabia news

Trending news

