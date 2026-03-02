Advertisement
trendingNow13128246
Hindi Newsदुनियाईरान के एक अटैक ने बंद कर दी सऊदी की दुकान! कहां तक फैला है अरामको का साम्राज्य, भारत में भी पसारे पैर

ईरान के एक अटैक ने बंद कर दी सऊदी की दुकान! कहां तक फैला है 'अरामको' का साम्राज्य, भारत में भी पसारे पैर

Armaco Oil Production And Market Value: ईरान ने सऊदी अरब की बैकबोन यानी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी 'अरामको' पर ड्रोन से हमला किया है. क्या आप जानते हैं कि यह ऑयल कंपनी कितना मुनाफा कमाती है?  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 02, 2026, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान के एक अटैक ने बंद कर दी सऊदी की दुकान! कहां तक फैला है 'अरामको' का साम्राज्य, भारत में भी पसारे पैर

Saudi Arabia Armaco Company : इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट पर हड़कंप ला दिया है. हमले के जवाब में ईरान ने न केवल इजरायल-अमेरिका बल्कि बहरीन, कतर, UAE और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में भी अपनी मिसाइलें दाग दी हैं. ईरान ने सोमवार (2 मार्च 2026) को सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी 'अरामको' की रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद सऊदी ने रास तनूरा रिफाइनरी को एहतियातन बंद कर दिया है. बता दें कि इस हमले ने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी है. 

सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है 'अरामको' 

भले ही टेक सेक्टर को दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियों में गिना जाता हो, लेकिन मुनाफे के मामले में सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी कंपनी 'अरामको' का पूरी दुनिया में दबदबा कायम है. 'स्टैटिस्टा' की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में इस कंपनी ने तकरीबन 247.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर ( 22 लाख करोड़ भारतीय रुपये) का प्रॉफिट कमाया था, जो कई बड़ी टेक कंपनियों के कंबाइन प्रॉफिट के बराबर माना जाता है. 'अरामको' सऊदी की इकोनॉमी की बैकबोन है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. यह कंपनी साल 2019 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, हालांकि आज भी इसके मेजॉरिटी स्टेक सऊदी सरकार के पास है. सरकार के पास कंपनी के 81 फीसदी से ज्यादा शेयर हैं. वहीं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) के पास भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी है.   

ये भी पढ़ें- ईरान के परमाणु साइट पर इजरायल का बड़ा हमला? तेहरान के हलक में अटकी जान, रेडिएशन लीक का मंडराया खतरा; IAEA ने दी चेतावनी  

Add Zee News as a Preferred Source

कितना तेल निकालती है 'अरामको' कपंनी ?

'अरामको' दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है, जो हर दिन तकरीबन 9-12 मिलियन बैरल (90 लाख-1.2 करोड़ बैरल) क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती है. इसके प्रोडक्शन का लेवल ओपेक+ (पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन)  के फैसलों और ग्लोबल डिमांग के हिसाब से बदलता रहता है. कंपनी के पास फिलहाल 250 अरब बैरल से ज्यादा तेल भंडार है, जो विश्व के सबसे बड़े भंडारों में शामिल है. 'अरामको' रोजाना 12 मिलियन बैरल तेल प्रोड्यूस कर सकती है. यही कारण है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है. बता दें कि अरामको का तेल मुख्य तौर पर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बड़े बाजारों में जाता है.  

ये भी पढ़ें- Iran-Israel war: जंग में अबतक कितना विध्वंस मचा चुका है ईरान? नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला कर क्या हासिल किया 

भारत में इन्वेस्ट कर रहा 'अरामको'?  

भारत ने एनर्जी सेक्टर में सऊदी अरब के साथ लगातार सहयोग को मजबूत किया है. भारत में लंबे समय से 'अरामको' तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, हालांकि अब कंपनी की ओर से भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाया गया है. पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान हुई सहमति के बाद कंपनी ने भारत में 2 बड़ी रिफाइनरियों के डेवलपमेंट में सहयोग करने का फैसला लिया. बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हो सकता है. 
'अरामको' की ओर से इन रिफाइनरियों में लगभग 20 फीसदी हिस्सेदारी लेने की प्लानिंग कर रही है. इसके साथ ही कंपनी के भारतीय सरकारी कंपनियों ONGC और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देने की भी चर्चा है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Armaco Company

Trending news

खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?