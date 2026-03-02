ईरान के एक अटैक ने बंद कर दी सऊदी की दुकान! कहां तक फैला है 'अरामको' का साम्राज्य, भारत में भी पसारे पैर

Saudi Arabia Armaco Company : इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट पर हड़कंप ला दिया है. हमले के जवाब में ईरान ने न केवल इजरायल-अमेरिका बल्कि बहरीन, कतर, UAE और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में भी अपनी मिसाइलें दाग दी हैं. ईरान ने सोमवार (2 मार्च 2026) को सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी 'अरामको' की रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद सऊदी ने रास तनूरा रिफाइनरी को एहतियातन बंद कर दिया है. बता दें कि इस हमले ने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी है.

सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है 'अरामको'

भले ही टेक सेक्टर को दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियों में गिना जाता हो, लेकिन मुनाफे के मामले में सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी कंपनी 'अरामको' का पूरी दुनिया में दबदबा कायम है. 'स्टैटिस्टा' की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में इस कंपनी ने तकरीबन 247.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर ( 22 लाख करोड़ भारतीय रुपये) का प्रॉफिट कमाया था, जो कई बड़ी टेक कंपनियों के कंबाइन प्रॉफिट के बराबर माना जाता है. 'अरामको' सऊदी की इकोनॉमी की बैकबोन है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. यह कंपनी साल 2019 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, हालांकि आज भी इसके मेजॉरिटी स्टेक सऊदी सरकार के पास है. सरकार के पास कंपनी के 81 फीसदी से ज्यादा शेयर हैं. वहीं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) के पास भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी है.

कितना तेल निकालती है 'अरामको' कपंनी ?

'अरामको' दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है, जो हर दिन तकरीबन 9-12 मिलियन बैरल (90 लाख-1.2 करोड़ बैरल) क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती है. इसके प्रोडक्शन का लेवल ओपेक+ (पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन) के फैसलों और ग्लोबल डिमांग के हिसाब से बदलता रहता है. कंपनी के पास फिलहाल 250 अरब बैरल से ज्यादा तेल भंडार है, जो विश्व के सबसे बड़े भंडारों में शामिल है. 'अरामको' रोजाना 12 मिलियन बैरल तेल प्रोड्यूस कर सकती है. यही कारण है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है. बता दें कि अरामको का तेल मुख्य तौर पर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बड़े बाजारों में जाता है.

भारत में इन्वेस्ट कर रहा 'अरामको'?

भारत ने एनर्जी सेक्टर में सऊदी अरब के साथ लगातार सहयोग को मजबूत किया है. भारत में लंबे समय से 'अरामको' तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, हालांकि अब कंपनी की ओर से भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाया गया है. पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान हुई सहमति के बाद कंपनी ने भारत में 2 बड़ी रिफाइनरियों के डेवलपमेंट में सहयोग करने का फैसला लिया. बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हो सकता है.

'अरामको' की ओर से इन रिफाइनरियों में लगभग 20 फीसदी हिस्सेदारी लेने की प्लानिंग कर रही है. इसके साथ ही कंपनी के भारतीय सरकारी कंपनियों ONGC और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देने की भी चर्चा है.