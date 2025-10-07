Advertisement
trendingNow12951882
Hindi Newsदुनिया

इस्‍लाम के गढ़ सऊदी अरब में खर्च हो रहा 1 ट्रिलियन डॉलर, इस समंदर में बनेगा दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर

Neom The Line City: क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 प्रोजेक्ट का बजट 1 ट्रिलियन डॉलर है. बता दें, क्राउन प्रिंस का विजन 2030 लाल सागर के तट पर नियोग द लाइन शहर को बसाना है. नियोग द लाइन शहर को बनाने के लिए सऊदी अरब की सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Mohammed bin Salman: सदियों से सऊदी अरब ने मुसलमानों के अलावा बाकी सभी के लिए अपने दरवाजे बंद रखे थे. देश गैर-मुस्लिमों को पर्यटन के लिए वीजा नहीं देता था. लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने राज्य को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया और पिछले 6 सालों से सऊदी अरब पर्यटकों के लिए बहुत काम रहा है. इस बीच, सऊदी अरब ने अपने पश्चिमी तट पर स्थित लाल सागर में एक ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है. इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र को एक लक्जरी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जो दुनिया भर के अमीर पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

लाल सागर परियोजना

लाल सागर परियोजना सऊदी अरब के विजन 2030 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है. इस परियोजना के तहत, सऊदी अरब 90 द्वीपों का एक द्वीपसमूह विकसित करेगा, जिसमें लक्जरी रिसॉर्ट, होटल और अन्य पर्यटन सुविधाएं शामिल होंगी. इस परियोजना से न केवल देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी लाभ होगा. लाल सागर परियोजना में कई लक्जरी रिसॉर्ट और होटल बनाए जाएंगे, जो दुनिया भर के अमीर पर्यटकों को आकर्षित करेंगे. इन रिसॉर्ट्स में उच्च स्तर की सुविधाएं और सेवाएं होंगी, जिनमें निजी पूल, स्पा और फिटनेस सेंटर शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच खबर है कि सऊदी अरब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में आई देरी को दूर करने के लिए हाईटेक रोबोट्स को तैनात कर रहा हैं. सऊदी अरब को उम्मीद है कि रोबोट के आने के बाद न केवल इस प्रोजेक्ट में कार्य कुशलता बढ़ेगी, बल्कि इसमें निर्माण तेजी भी आएगी. सऊदी क्राउन प्रिंस को ये उम्मीद है कि नियोम शहर के बनने के बाद यह पर्यटन का हब बनेगा और इसकी गैर-तेल कमाई आने वाले सालों में काफी बढ़ जाएगी. बता दें, प्रोजेक्ट नियोम को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने नियोम इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए यूरोप के जीएमटी रोबोटिक्स में काफी पैसा इंवेस्ट किया है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Saudi Arabia

Trending news

'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, AC - कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
All India Weather update
ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, AC - कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा