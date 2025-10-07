Mohammed bin Salman: सदियों से सऊदी अरब ने मुसलमानों के अलावा बाकी सभी के लिए अपने दरवाजे बंद रखे थे. देश गैर-मुस्लिमों को पर्यटन के लिए वीजा नहीं देता था. लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने राज्य को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया और पिछले 6 सालों से सऊदी अरब पर्यटकों के लिए बहुत काम रहा है. इस बीच, सऊदी अरब ने अपने पश्चिमी तट पर स्थित लाल सागर में एक ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है. इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र को एक लक्जरी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जो दुनिया भर के अमीर पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

लाल सागर परियोजना

लाल सागर परियोजना सऊदी अरब के विजन 2030 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है. इस परियोजना के तहत, सऊदी अरब 90 द्वीपों का एक द्वीपसमूह विकसित करेगा, जिसमें लक्जरी रिसॉर्ट, होटल और अन्य पर्यटन सुविधाएं शामिल होंगी. इस परियोजना से न केवल देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी लाभ होगा. लाल सागर परियोजना में कई लक्जरी रिसॉर्ट और होटल बनाए जाएंगे, जो दुनिया भर के अमीर पर्यटकों को आकर्षित करेंगे. इन रिसॉर्ट्स में उच्च स्तर की सुविधाएं और सेवाएं होंगी, जिनमें निजी पूल, स्पा और फिटनेस सेंटर शामिल हैं.

इस बीच खबर है कि सऊदी अरब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में आई देरी को दूर करने के लिए हाईटेक रोबोट्स को तैनात कर रहा हैं. सऊदी अरब को उम्मीद है कि रोबोट के आने के बाद न केवल इस प्रोजेक्ट में कार्य कुशलता बढ़ेगी, बल्कि इसमें निर्माण तेजी भी आएगी. सऊदी क्राउन प्रिंस को ये उम्मीद है कि नियोम शहर के बनने के बाद यह पर्यटन का हब बनेगा और इसकी गैर-तेल कमाई आने वाले सालों में काफी बढ़ जाएगी. बता दें, प्रोजेक्ट नियोम को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने नियोम इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए यूरोप के जीएमटी रोबोटिक्स में काफी पैसा इंवेस्ट किया है.