आरामको रिफाइनरी पर हमले के बाद सऊदी का हूतियों पर पलटवार, यमन सीमा की ओर बढ़ी सेना; ट्रंप का दिखा 'कॉस्मिक कमांडर' अवतार

US-Iran Tensions Latest Updates in Hindi: मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और उसके प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के बीच छिड़ा संघर्ष अब बेहद जटिल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक फैली इस जंग में एक तरफ जहां रणनीतिक समुद्री मार्ग तबाह हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर तरफ बड़ी तेल-गैस कंपनियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. जिससे दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा का संकट भी बढ़ रहा है.
पहले यह जंग यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रही थी. अब सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच भी जंग भड़क उठी है. इससे क्षेत्र में जंग का एक और मोर्चा खुल गया है. हूती विद्रोहियों ने रविवार को मिसाइल दागकर सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको को निशाना बनाया. यमन के नेटवर्क 'अल मसीराह' की ओर से शेयर की गई फुटेज में अरामको की रिफाइनरियों (जीज़ान और यानबू) में हमले के बाद लगी भीषण आग और धुएं के गुबार दिखाई दिए.
इस हमले के बाद सऊदी अरब भी चुप नहीं रहा. उसने हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लड़ाकू विमानों के जरिए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर मिसाइलें दागीं. जिसके चलते हूतियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा. सऊदी सरकार ने भारी आर्टिलरी के साथ सेना को यमन बॉर्डर की ओर कूच करने का आदेश दे दिया है. हालांकि, उन्होंने अचूक निशाना लगाकर सऊदी अरब की ओर से दागे गए तुर्की निर्मित एक ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली.
उधर ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंग की चपेट में आने से एक वाणिज्यिक तेल टैंकर में आग लग गई. वह जहाज ओमान के पास तटीय जलक्षेत्र में डूबने लगा. घटना की सूचना मिलते ही ओमान और अमेरिकी नौसेना ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर जहाज के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया.
इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कूटनीतिक और सैन्य दबाव के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी तेज कर दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 'COSMIC COMMANDER' नाम से एक नया पोस्टर जारी किया है. उन्होंने एआई-जनरेटेड तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट की है, जिसमें अमेरिकी बलों को ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खारग द्वीप (Kharg Island) पर बमबारी करते और ईरानी टैंकरों पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है.
तनाव के इस भयावह माहौल के बीच राहत की एकमात्र खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य बलों में पिछले 48 घंटों से कोई नया हमला सामने नहीं आया है. दोनों पक्ष एक अस्थायी संघर्षविराम के चरण में बताए जा रहे हैं. हालांकि, ईरान के प्रॉक्सी गुट हूती की आक्रामक गतिविधियों और होर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगों को देखते हुए एक्सपर्ट इस शांति को बेहद नाजुक मान रहे हैं.