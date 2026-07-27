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आरामको रिफाइनरी पर हमले के बाद सऊदी का हूतियों पर पलटवार, यमन सीमा की ओर बढ़ी सेना; ट्रंप का दिखा 'कॉस्मिक कमांडर' अवतार

US-Iran Tensions Latest Updates: रामको रिफाइनरी पर हमले के बाद सऊदी अरब ने पलटवार किया है. उसने यमन पर मिसाइल और ड्रोनों की बरसात की. उसकी सेना यमन सीमा की ओर बढ़ती दिखाई दी है. उधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 'कॉस्मिक कमांडर' वाली तस्वीरें जारी कर ईरान को संकेतों में बड़ी धमकी दी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 27, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:06 AM IST
आरामको रिफाइनरी पर हमले के बाद सऊदी का हूतियों पर पलटवार, यमन सीमा की ओर बढ़ी सेना; ट्रंप का दिखा 'कॉस्मिक कमांडर' अवतार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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