आरामको रिफाइनरी पर हमले के बाद सऊदी का हूतियों पर पलटवार, यमन सीमा की ओर बढ़ी सेना; ट्रंप का दिखा 'कॉस्मिक कमांडर' अवतार

पहले यह जंग यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रही थी. अब सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच भी जंग भड़क उठी है. इससे क्षेत्र में जंग का एक और मोर्चा खुल गया है. हूती विद्रोहियों ने रविवार को मिसाइल दागकर सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको को निशाना बनाया. यमन के नेटवर्क 'अल मसीराह' की ओर से शेयर की गई फुटेज में अरामको की रिफाइनरियों (जीज़ान और यानबू) में हमले के बाद लगी भीषण आग और धुएं के गुबार दिखाई दिए.