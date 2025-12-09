Advertisement
सऊदी अरब में बिक सकेगी शराब? इन लोगों को मिली छूट; बस एक शर्त करनी होगी पूरी

Saudi Arabia Ban Lift On Liquor: इस्लाम का केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरब ने रियाद में शराब से जुड़े नियमों पर लगाई पाबंदी को अब धीरे-धीरे खोलना शुरु कर दिया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 09, 2025, 01:02 PM IST
Saudi Arabia: मक्का-मदीना के चलते सऊदी अरब को इस्लाम का केंद्र और पाक माना जाता है. यहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उमराह करने आते हैं. इसके चलते सऊदी में शराब पर प्रतिबंध लगा था, हालांकि अब वहां की सरकार इसपर ढील देने का विचार कर रही है. इसके तहत 50,000 रियाल (12 लाख रुपये ) या इससे अधिक मासिक वेतन वाले गैर मुस्लिम विदेशी निवासियों को शराब खरीदने की अनुमति दी गई है.   

ये लोग खरीद सकते हैं शराब 

बता दें कि बीते महीने रियाद में केवल प्रीमियम वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों को शराब खरीदने की इजाजत दी गई थी. यह पहली बार था जब सऊदी की राजधानी में स्थित एकमात्र शराब की दुकान पर विदेशी डिप्लोमेट के अलावा और किसी को भी शराब खरीदने की अनुमति दी गई थी. अब इस नियम में छूट दी गई है. सऊदी में लेकिन शराब खरीदने के लिए लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा.  

क्या है शर्त? 

शर्त के मुताबिक हर महीने 50,000 रियाल यानी तकरीबन 12 लाख रुपये कमाने वाले गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिक ही रियाद की एकमात्र शराब की दुकान से बोतल खरीद पाएंगे. 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक नाम न छापने की शर्त पर कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी है. उनके मुताबिक अल्कोहल खरीदने के लिए लोगों को अपना वेतन प्रमाण पत्र दिखाना होगा और हर महीने की कमाई साबित करनी होगी.    

क्यों ढील दे रहा सऊदी? 

बता दें कि रियाद में पिछले साल विदेशों डिप्लोमैट्स के लिए एकमात्र शराब की दुकान खोली गई थी. यहां पर अब शराब की बिक्री बढ़ चुकी है. न्यूज एजेंसी 'AFP' के मुताबिक पिछले महीने बैन में लगी बड़ी ढील के बाद से लगभग 12,500 से अधिक प्रीमियम वीजा रखने वाले लोगों ने इस दुकान पर शराब की खरीदारी की है. बता दें कि सऊदी अरब शराब से जुड़े नियमों पर ढील देने और सामाजिक प्रतिबंधों को कम करके रियाद को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का मुख्य केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है. 

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

