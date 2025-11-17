सऊदी अरब में दर्दनाक सड़क हादसा, उमराह के लिए गए 42 भारतीयों की मौत, मक्का से मदीना जा रही थी बस

Saudi Bus Accident:: सऊदी अरब में हुए एक भयानक सड़क हादसे से भारत के कई परिवारों में मातम पसर गया. बीती रात यानी रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 1:30 बजे एक पैसेंजर बस के डीजल टैंकर से टकराने से ये हादसा हुआ. जिससे उमराह करने गए 42 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की दर्दनात मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक पता चला है कि बस मक्का से मदीना जा रही थी. हज यात्री मक्का में अपने पवित्र अनुष्ठान पूरे करने के बाद मदीना जा रहे थे. दुर्घटना के समय सभी यात्री गहरी नींद में थे.

मरने वालों में अधिकांश दक्षिण भारतीय

जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए बस में अधिकांश दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री थे, जो हैदराबाद और आस-पास के रहने वाले थे. गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के समय कई यात्री कथित तौर पर सो रहे थे, जिससे टक्कर के बाद बस में आग लगने पर उनके बचने या संभलने का मौका तक नहीं मिला.

हेल्पलाइन नंबर जारी

गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मृतकों में कम से कम 11 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल हैं, हालांकि अधिकारी अभी भी संख्या की पुष्टि कर रहे हैं. तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है. सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली स्थित अधिकारियों से दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने को कहा है.

सरकार ने दुर्घटना में तेलंगाना के पीड़ितों की संख्या का विवरण एकत्र करने के लिए रेजिडेंट कमिश्नर की नियुक्ति की है और राज्य सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. सरकार ने पीड़ितों के परिवारों की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर +91 7997959754 और +91 9912919545 जारी किए हैं.

जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने भी सहायता के लिए एक 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (8002440003) जारी किया है.

ओवैसी की अपील

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बस में आग लगने के समय 42 उमराह तीर्थयात्री सवार थे. वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख (डीसीएम) अबू माथेन जॉर्ज के संपर्क में हैं. ओवैसी ने केंद्र सरकार से शवों को भारत लाने और घायलों को जरूरी मेडिकल हेल्प देने की अपील की है.

हैदराबाद स्थित दो एजेंसियों (अल-मीना हज और उमराह ट्रैवल्स) के जरिए यात्रा करने वाले लगभग 16 उमराह तीर्थयात्री इस विनाशकारी बस अग्निकांड में मारे गए हैं. ये 16 लोग हैदराबाद के मल्लेपल्ली बाजार घाट के रहने वाले हैं.

मृतकों की सूची

रहीमुन्निसा,

रहमत बी,

शेहनाज बेगम,

गौसिया बेगम,

कदीर मुहम्मद,

मुहम्मद मौलाना,

शोएब मुहम्मद,

सोहेल मुहम्मद,

मस्तान मुहम्मद,

परवीन बेगम,

ज़किया बेगम,

शौकत बेगम,

फरहीन बेगम,

ज़हीन बेगम,

मुहम्मद मंज़ूर, और

मोहम्मद अली.