ईरान को तबाह देखना चाहते हैं मुस्लिम देश? सऊदी, UAE, कुवैत ने ट्रंप से कहा- हमले जारी रखो

Iran-US-Israel War: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. क्षेत्र में शांति की कोई स्पष्ट संभावना नजर नहीं आ रही है. इस बीच, द टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी देशों का रुख अब पहले से ज्यादा सख्त हो गया है और वे अमेरिका से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और बहरीन के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि युद्धविराम से पहले ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना जरूरी है. कुछ अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि यदि हालात और बिगड़ते हैं, तो ये देश सीधे इस सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर भी विचार कर सकते हैं. उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान इस संघर्ष के बाद एक कमजोर सैन्य शक्ति के रूप में उभरे.

युद्ध को रोकना होगी बड़ी गलती: खाड़ी देश

दिलचस्प बात यह है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका और इजरायल की रणनीति को लेकर पहले कुछ असंतोष जताया था. इसके बावजूद, अब वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान को क्षेत्रीय खतरे के रूप में कमजोर करना प्राथमिकता होनी चाहिए. अधिकारियों का मानना है कि यदि इस समय युद्ध को रोक दिया गया, तो यह रणनीतिक रूप से बड़ी गलती साबित हो सकती है.

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एक खाड़ी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जब तक ईरान के पास वे संसाधन और हथियार मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वह खाड़ी देशों को निशाना बनाने में कर सकता है, तब तक युद्धविराम करना रणनीतिक आपदा होगा. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान की सरकार गिरने की संभावना कम है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता को सीमित किया जा सकता है.

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खाड़ी देशों के अधिकारी मानते हैं कि यह संघर्ष लंबा खिंच सकता है. ऐसे में वे युद्ध के बाद अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं. विशेष रूप से ड्रोन-रोधी सिस्टम और हवाई रक्षा तकनीक पर निवेश बढ़ाने की बात सामने आई है, ताकि भविष्य में ईरान जैसे खतरों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके. फरवरी के अंत से शुरू हुए इस संघर्ष ने न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है. लगातार हो रहे हमलों से ऊर्जा आपूर्ति, तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर असर दिखने लगा है.