'सांप का सिर काट दो...', सऊदी ने अमेरिका से ईरान को और जबरदस्त तबाह करने को क्यों कहा; क्या सच में बातचीत को तड़पने लगा तेहरान? जानें सच

israel iran us war live: मध्य-पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है. ट्रंप का कहना है कि ईरान अभी भले ही सार्वजनिक रूप से इनकार कर रहा हो, लेकिन अंततः उसे बातचीत की मेज पर आना ही पड़ेगा. दूसरी ओर सऊदी अरब ने भी इस मामले में कड़ा रुख दिखाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी नेतृत्व ने अमेरिका से कहा है कि ईरान के खिलाफ दबाव और बढ़ाया जाए और उसकी सैन्य क्षमता को पूरी तरह कमजोर कर दिया जाए.

ट्रंप का दावा: किसी समय बातचीत करेगा ईरान

रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान “बुरी तरह बातचीत करना चाहता है”, लेकिन अभी वह अमेरिकी शर्तों के लिए तैयार नहीं है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की कई ड्रोन फैक्ट्रियों और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है. उनके मुताबिक अब ईरान की ड्रोन क्षमता पहले की तुलना में काफी कम रह गई है. हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी जंग खत्म होने का ऐलान करना सही नहीं होगा.

सऊदी अरब ने अमेरिका से क्यों कहा हमला और तेज करो?

इसी बीच अमेरिकी अखबार The New York Times की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस Mohammed bin Salman ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की सलाह दी है. रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी नेतृत्व का मानना है कि ईरान पर लगातार दबाव बनाए रखना जरूरी है. विश्लेषकों के अनुसार सऊदी अरब लंबे समय से ईरान को मध्य-पूर्व में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता है. दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक ताकत को लेकर कई सालों से प्रतिस्पर्धा चल रही है.

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‘सांप का सिर काट दो’ की नीति पर उतरा सऊदी अरब

मध्य-पूर्व की राजनीति में ईरान को लेकर सऊदी अरब का सख्त रुख कोई नया नहीं है. दरअसल “सांप का सिर काट दो” वाली नीति का जिक्र कई साल पहले भी सामने आ चुका है. सऊदी अरब के पूर्व राजा King Abdullah of Saudi Arabia ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए इसी तरह का बयान दिया था. अमेरिकी अखबार The New York Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2000 के दशक के आखिर में किंग अब्दुल्ला ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा था कि ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए “सांप का सिर काट देना चाहिए.” उस समय उनका इशारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव की ओर था, जिसे सऊदी अरब अपने लिए बड़ा खतरा मानता रहा है.

ईरान को दुश्मन मानता है सऊदी अरब?

विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा लंबे समय से चली आ रही है. यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं. सऊदी नेतृत्व का मानना है कि अगर ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकत को नहीं रोका गया, तो मध्य-पूर्व की शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है. इसलिए ईरान को लेकर सऊदी अरब की कड़ी नीति आज भी क्षेत्रीय राजनीति का अहम मुद्दा बनी हुई है.

होर्मुज जलडमरूमध्य बना तनाव का बड़ा कारण

अभी ताजा हालात में मध्य-पूर्व में मौजूदा तनाव का एक बड़ा कारण Strait of Hormuz है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है. दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. अमेरिका का कहना है कि इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा बेहद जरूरी है और इसके लिए अन्य देशों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. ट्रंप ने इस मुद्दे पर सहयोग नहीं मिलने की स्थिति में NATO के भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

ईरान ने दावों को किया खारिज

दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. ईरान के विदेश मंत्री Seyed Abbas Araghchi ने कहा कि तेहरान ने न तो युद्धविराम मांगा है और न ही बातचीत की कोई मांग की है. उन्होंने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CBS News से बातचीत में कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए जितना समय लगे उतना संघर्ष करने के लिए तैयार है. उनका कहना है कि जब तक अमेरिका इस “गैरकानूनी युद्ध” को खत्म नहीं करता, तब तक ईरान पीछे हटने वाला नहीं है.

मध्य-पूर्व में बढ़ रहा खतरा

इसी बीच इजरायल की सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं. इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. इसके जवाब में ईरान की सैन्य इकाई Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है. इन घटनाओं से साफ है कि मध्य-पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है.