इबादत के महीने में सऊदी अरब का बड़ा इम्तिहान, सड़क से समंदर तक मचेगी तबाही! अलर्ट जारी

Saudi Arabia Weather: सऊदी अरब का मौसम बदलने वाला है. यहां पर धूलभरी आंधी का कहर देखने को मिलेगा. जिसकी वजह से घर से बाहर निकलने में भी परेशानी होगी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.
Saudi Arabia Weather: रमजान का महीना चल रहा है, इस महीने में लोग अल्लाह की इबादत करते हैं. रमजान के महीने में ही सऊदी अरब में हाहाकार मचने वाला है, धूल भरी आंधी की वजह से हालात बिगड़ने वाले हैं. इसका असर 28 फरवरी तक देश के बड़े हिस्सों में पड़ने वाला है. मौसम विभाग ने बताया है कि हवाएं इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा.
सऊदी अरब के मौसम को लेकर ऑफिशियल मौसम एजेंसी नेशनल सेंटर ऑफ मेटियोरोलॉजी (NCM) ने अलर्ट जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक बड़े हिस्सों में तेज हवाओं से चलने वाले धूल भरे तूफान का अनुमान लगाया है. शुरुआती चेतावनियों में तबुक, मदीना और मक्का (तटीय इलाकों सहित) अल-जौफ, उत्तरी बॉर्डर और ओले में खराब हालात की बात कही गई है.
बाहर निकलना होगा मुश्किल
जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा मौसम और खराब हो जाएगा, जिसका असर कासिम, रियाद, पूर्वी प्रांत और नजरान पर भी देखने को मिल सकता है. दिन के समय सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तेज हवाएं बड़े इलाकों में रेत और धूल उड़ाएंगी. जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कई किलोमीटर तक कम हो सकती है और सफर करना मुश्किल हो जाएगा.
जारी हुआ रेड अलर्ट
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न प्रोविंस के कुछ हिस्सों (अल-खफजी और हफर अल-बतिन सहित) और नॉर्दर्न बॉर्डर के कुछ हिस्सों (जैसे अल-उवैकिला और अरार) के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए हैं. यहां पर धूल भरी आंधी चल सकती है. रियाद के आसपास अल-जुल्फी, शकरा और डर्मा सहित कई अन्य इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर भी उड़ती धूल की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाएगी.
लहरों की वजह से भी होगी हलचल
रियाद के दक्षिणी हिस्सों और आस-पास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर हल्की धूल भरी आंधी चलेगी और हालात अस्थिर रहेंगे. इससे पहले सैटेलाइट इमेज में अल-जौफ और उत्तरी सीमाओं के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने वाले घने धूल के गुबार दिखाई दिए. जिससे पता चला कि कुछ जगहों पर विजिबिलिटी शून्य थी. हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि तेज हवाओं की वजह से लहरों की ऊंचाई बढ़ेगी और इससे समुद्री खतरा पैदा हो सकता है.