'गलतफहमी में न रहे सऊदी अरब', मक्का रक्षा डील पर भड़का ईरान, कहा- पाकिस्तान और तुर्किये के साथ से नहीं मिलेगी पक्की सुरक्षा

पाकिस्तान ने कहा कि यह समझौता तीनों इस्लामिक मुल्कों में भाईचारे को मजबूत करेगा. इससे रक्षा संबंधों में गहराई आएगी और वे एकजुट होकर दुश्मन का सामना कर पाएंगे. डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि इस समझौते की तीनों मुस्लिम देशों को बहुत जरूरत थी. इसके जरिए वे अपने-अपने रणनीतिक हित पूरा करना चाहते हैं. पाकिस्तान जहां गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. वह इस समझौते के जरिए सऊदी अरब से मोटी फंडिंग और तुर्किये से अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी मिलने की उम्मीद कर रहा है.