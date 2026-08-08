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'गलतफहमी में न रहे सऊदी अरब', मक्का रक्षा डील पर भड़का ईरान, कहा- पाकिस्तान और तुर्किये के साथ से नहीं मिलेगी पक्की सुरक्षा

Iran on Mecca Security Agreement: पाकिस्तान और तुर्किये के साथ सऊदी अरब के सुरक्षा समझौते पर ईरान बुरी तरह भड़क गया है. उसने बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब किसी भी गलतफहमी में न रहे. यह समझौता उसे पक्की सुरक्षा नहीं दे पाएगा. अगर उसे सेफ रहना है तो अपनी नीतियां सुधारनी होंगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 02:07 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:51 AM IST
'गलतफहमी में न रहे सऊदी अरब', मक्का रक्षा डील पर भड़का ईरान, कहा- पाकिस्तान और तुर्किये के साथ से नहीं मिलेगी पक्की सुरक्षा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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