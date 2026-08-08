'गलतफहमी में न रहे सऊदी अरब', मक्का रक्षा डील पर भड़का ईरान, कहा- पाकिस्तान और तुर्किये के साथ से नहीं मिलेगी पक्की सुरक्षा

What is Mecca Security Agreement? पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच हुए त्रि-पक्षीय रक्षा समझौते से ईरान बुरी तरह भड़क गया है. उसने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि इस समझौते से उसे कोई फायदा नहीं है और यह उसे पूरी तरह सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा. ईरान ने कहा कि अगर सऊदी अरब अपनी नीतियों में सुधार करता है तो उसे दूसरों से सुरक्षा की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी.
ईरान के सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रज़ाई ने सोशल मीडिया एक्स पर यह चेतावनी दी. उन्होंने लिखा, 'सऊदी अरब को जानना चाहिए कि तुर्किये और पाकिस्तान के साथ कागजी समझौता उन्हें सुरक्षा नहीं देगा. ठीक वैसे ही जैसे वर्षों तक अमेरिकियों की एकतरफा जी-हजूरी करने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाई थी.'
इब्राहिम रजाई ने कहा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. इसके बावजूद यह रियाद को स्थायी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा. उन्होंने दावा किया कि अगर सऊदी अरब अपनी नीतियों में सुधार करता है तो उसे दूसरों से सुरक्षा की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बताते चलें कि तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने शुक्रवार को मक्का में त्रि-पक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मक्का पहुंचे थे. मक्का में होने की वजह से इसे मक्का संयुक्त रक्षा समझौता कहा जा रहा है. इस समझौते के मुताबिक, तीनों देशों में से किसी एक देश के खिलाफ हमला, सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा.
سعودیها باید بدانند که توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیتآور نیست، همانطور که سالها شیردهی یکطرفه به آمریکاییها برایشان امنیت نیاورد. سیاستهایتان را اصلاح کنید تا نیاز نباشد از دیگران #گدایی_امنیت کنید.
— ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) August 7, 2026
समझौते से बेहद खुश पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा, इस समझौते का मकसद किसी पर हमला करना नहीं बल्कि किसी भी आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना है. यह तय करेगा कि तीनों में से किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमला उन सभी पर हमला माना जाएगा. यह तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बढ़ाने का काम करेगा.
पाकिस्तान ने कहा कि यह समझौता तीनों इस्लामिक मुल्कों में भाईचारे को मजबूत करेगा. इससे रक्षा संबंधों में गहराई आएगी और वे एकजुट होकर दुश्मन का सामना कर पाएंगे. डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि इस समझौते की तीनों मुस्लिम देशों को बहुत जरूरत थी. इसके जरिए वे अपने-अपने रणनीतिक हित पूरा करना चाहते हैं. पाकिस्तान जहां गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. वह इस समझौते के जरिए सऊदी अरब से मोटी फंडिंग और तुर्किये से अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी मिलने की उम्मीद कर रहा है.
वहीं, सऊदी अरब को पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और ईरानी हमलों के बीच अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान और तुर्किये की मदद की जरूरत है. जबकि तुर्किये, खाड़ी क्षेत्र में अपना भू-राजनीतिक प्रभाव और अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश में है. उसे उम्मीद है कि इस त्रि-पक्षीय समझौते के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान उससे बड़ी मात्रा में हथियार खरीदेंगे, जिससे उसकी जीडीपी बढ़ेगी.