Hindi Newsदुनियासऊदी अरब में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन अटैक, बंद हुई MBS की कंपनी

सऊदी अरब में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन अटैक, बंद हुई MBS की कंपनी

Iran Drone Attack Ras Tanura Refinery: ईरान के ड्रोन हमले के बाद Saudi Aramco ने Ras Tanura Refinery को एहतियातन बंद कर दिया. आग पर काबू पा लिया गया है और हताहतों की पुष्टि नहीं हुई.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 02:47 PM IST
फोटो- X
फोटो- X

Drone Attack Saudi: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी Saudi Aramco की प्रमुख साइट रास तनुरा रिफाइनरी पर ईरान के ड्रोन हमले होने की खबर है. रॉयटर्स के मुताबिक, हमले के बाद एहतियातन रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. इस घटना के बाद वैश्विक तेल बाजार में भी तेज हलचल देखी गई और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 9.32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
 
Ras Tanura Refinery सऊदी अरब की सबसे बड़ी और रणनीतिक तेल रिफाइनरियों में गिनी जाती है. यह वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाती है और बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की प्रोसेसिंग करती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्रोन हमले के बाद प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से में आग लग गई थी, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया. अधिकारियों ने कहा कि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है और स्थिति नियंत्रण में है.

कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद किया गया है. हालांकि उत्पादन बहाली की समयसीमा को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. हमले की खबर फैलते ही तेल बाजार में घबराहट बढ़ गई.

होर्मुज चैनल पर भी असर

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब Strait of Hormuz के जरिए तेल परिवहन पहले ही बाधित है. यह जलमार्ग रोजाना दुनिया के करीब पांचवें हिस्से के कच्चे तेल के परिवहन का रास्ता है. हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर चैनल बंद करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष के कारण कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों की आवाजाही रोक दी है. इससे वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें: खामेनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में उबाल, शहादत को आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रहे शिया मुस्लिम!

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते टकराव के बीच हालात और जटिल हो गए हैं. अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस और अन्य रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है. 

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Saudi Aramco AttackRas Tanura Drone StrikeOil Crisis

