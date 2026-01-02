Advertisement
trendingNow13061883
Hindi Newsदुनियायमन में UAE के समर्थन वाले अलगाववादियों पर ताबड़तोड़ हमला, एयरस्ट्राइक में 7 की मौत

यमन में UAE के समर्थन वाले अलगाववादियों पर ताबड़तोड़ हमला, एयरस्ट्राइक में 7 की मौत

Airstrike In Yemen: यमन में सऊदी अरब की लीडरशिप वाले गठबंधन ने UAE समर्थित दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (STC) के खिलाफ एयरस्ट्राइक किए, जिसने पिछले महीने देश के बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया था.

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 02, 2026, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यमन में UAE के समर्थन वाले अलगाववादियों पर ताबड़तोड़ हमला, एयरस्ट्राइक में 7 की मौत

Yemen Airstrike: सऊदी अरब की लीडरशिप वाले गठबंधन ने यमन में UAE समर्थित अलगाववादियों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 7 लोगों के मरने की खबर है. इन्होंने जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था.  न्यूज एजेंसी 'AFP' के मुताबिक वादी हद्रामौत और हद्रामौत रेगिस्तान में अलगाववादी दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (STC) के चीफ मोहम्मद अब्दुलमलिक ने बताया कि अल-खासा में एक कैंप पर 7 हवाई हमलों में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. 

यमन पर हमला 

बता दें कि यह घटना यमन की सऊदी समर्थित सरकार की ओर से UAE समर्थित अलगाववादियों से सैन्य अभियान वापस लेने के लिए शुरू किए गए शांति अभियान के बाद हुई. यमन में बढ़ते तनाव का यह नया उदाहरण है. यहां दिसंबर 2025 से ही सऊदी अरब और UAQ के बीच दरार बढ़ती जा रही है. दोनों एक-दूसरे के विरोधी पक्षों का समर्थन करते हैं. STC के सीनियर ऑफिसर अम्र अल बिध ने न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' को बताया,' सऊदी अरब ने जानबूझकर एक शांतिपूर्ण अभियान की घोषणा करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह किया, जिसे वे कभी भी शांतिपूर्ण बनाए रखने का इरादा नहीं रखते थे.'  

ये भी पढ़ें- मातम में बदला नया साल, जश्न के दौरान अपार्टमेंट में लगी आग; ऊंची मंजिल से कूदकर भारतीय छात्र की मौत  

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्यों हो रही लड़ाई? 

बता दें कि सऊदी अरब की लीडरशिप वाले गठबंधन ने हद्रामौत के गवर्नर सलेम अहमद सईद अल-खुनबाशी को पूर्वी प्रांत में होमलैंड शील्ड बलों की कमान सौंपी और उन्हें सुरक्षा और व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरी सैन्य, सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकार दिए. गवर्नर ने कहा कि यह युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि हद्रामौत को अराजकता में डूबने से रोकने का एक उपाय है. 'रॉयटर्स' से बात करते हुए 3 यमनी यूत्रों ने बताया कि सऊदी समर्थित सरकार से संबंधित बख्तरबंद वाहन हद्रामौत में स्थित खशा कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हजारों सैनिकों को रखने की क्षमता है और जिसे दिसंबर में STC ने अपने कब्जे में ले लिया था. 

ये भी पढ़ें- उड़ान से पहले छलकाया जाम, मुंह से आने लगी शराब की तेज गंध; कनाडा में गिरफ्तार एयर इंडिया का पायलट  

कौन किससे लड़ रहा? 

बता दें कि UAE STC का समर्थन करता है, जिसने पिछले महीने सऊदी समर्थित और इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार से साउथ यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था. रियाद ने इस कदम को एक खतरे के रूप में देखा था. पिछले हफ्ते सऊदी अरब की ओर से 24 घंटों के भीतर सैनिकों की वापसी की मांग का समर्थन करने के बाद UAE ने यमन से अपने बचे सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की, जिससे दोनों खाड़ी सहयोगी देशों के बीच सबसे तीखे मतभेद हुए. बता दें कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने साल 2014 के अंत में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी की सऊदी समर्थित सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था. यह समूह देश में सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना हुआ है. यह राजधानी सना और यमन के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों को कंट्रोल करता है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
Narendra Modi
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
National News
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज