OpenAI के दफ्तर में 'जासूसी' का खेल, सऊदी मुस्लिम इंजीनियर पहुंचा जेल, टीवी में लगाया रिकॉर्डिंग डिवाइस

OpenAI के एक सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में सऊदी कर्मचारी को रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने के बाद अरेस्ट किया गया है. एएफपी को दिए एक बयान में OpenAI ने कहा, 'हमें एक एडवांस्ड रिकॉर्डिंग डिवाइस मिला जो हमारे ऑफिस में से एक के अंदर छिपाया गया था और हमने इस मामले को FBI को सौंप दिया है.'
US जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि OpenAI की सिक्योरिटी टीम को पिछले महीने के आखिर में यह डिवाइस मिला और सऊदी नागरिक अब्दुल रहमान अलफोजान को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया.
जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, 35 साल का इंजीनियर अलफोजान जुलाई 2025 से OpenAI के लिए काम कर रहा था. उसने कथित तौर पर एक USB डिवाइस को टॉयलेट पेपर में लपेटा और उसे एक्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस रूम में लगे टेलीविजन में लगा दिया. उसे कई बार कॉन्फ्रेंस रूम के पास कैमरे में देखा गया, लेकिन उन्हें वहां होने वाली मीटिंग में शामिल होने की इजाजत नहीं थी.
बयान के मुताबिक, उन्होंने OpenAI की ऑफिस बिल्डिंग, मीटिंग रूम, कैलेंडर, शेड्यूल और लोगों की लोकेशन के बारे में और जानकारी खोजने के लिए एक प्रोडक्टिविटी टूल का इस्तेमाल किया.
अलफोजान की पत्नी से जुड़े एक चैटबॉट अकाउंट में भी रिमोट ऑडियो रिकॉर्डिंग और मेमोरी कार्ड को एन्क्रिप्ट करने से जुड़े सवाल पाए गए.
डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जे क्लेटन ने बयान में कहा, 'यह गंभीर स्थिति बताती है कि ग्लोबल सुपर इंटेलिजेंस की दौड़ जीतना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है.'
यह गिरफ्तारी और आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दबदबा बनाने के लिए जबरदस्त ग्लोबल होड़ मची है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने सुपरइंटेलिजेंस के तौर पर रीब्रांड करने पर जोर दिया है.
सऊदी अरब की सरकारी AI कंपनी Humain ने एलन मस्क की xAI में 3 अरब डॉलर का निवेश किया था, इससे ठीक पहले अमेरिकी अरबपति की स्पेस कंपनी SpaceX ने फरवरी में AI डिविजन का अधिग्रहण किया था.
अब SpaceXAI के नाम से जानी जाने वाली इस डिविजन ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह सऊदी अरब में 500-मेगावॉट का डेटा सेंटर बनाने के लिए Humain के साथ मिलकर काम कर रही है.
यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि रिकॉर्डिंग डिवाइस कोई जानकारी इकट्ठा कर पाया या नहीं. OpenAI ने AFP से कहा, 'अभी तक हमें ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि इस शख्स ने मॉडल वेट्स, सोर्स कोड या कस्टमर डेटा को गलत तरीके से एक्सेस किया हो या चुराया हो.'
जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, OpenAI की सिक्योरिटी टीम को एक दूसरा डिवाइस तब मिला, जब उन्होंने अल्फोजान के एक लावारिस बैग की तलाशी ली.
डिपार्टमेंट ने बताया कि अल्फोजान को एक प्रतिबंधित कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया था, जहां वह टेलीविजन के पीछे देख रहा था, जहां रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा गया था.
अल्फोजान के नाम और CV से मेल खाने वाले एक लिंक्डइन अकाउंट से पता चलता है कि उसने पहले फेसबुक की पेरेंट कंपनी Meta, एक AI स्टार्टअप और एक वेंचर कैपिटल फर्म में काम किया था. वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का छात्र भी रह चुका था.
जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि अल्फोजान पर मौखिक बातचीत को इंटरसेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या किसी अन्य डिवाइस का इस्तेमाल करने या इस्तेमाल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए उसे 5 साल तक की जेल और 2,37,58,070 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
मंगलवार को जारी अपने बयान में उसने अल्फोजान या सऊदी अरब (जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है) पर जासूसी गतिविधियों का आरोप नहीं लगाया. उम्मीद है कि अल्फोजान 19 अक्टूबर को फेडरल कोर्ट की सुनवाई में पेश होगा. 2022 में, Twitter के एक पूर्व कर्मचारी अहमद अबुआमो को सऊदी अधिकारियों के लिए जासूसी करने का दोषी पाया गया था, जो प्लेटफॉर्म पर आलोचकों की पहचान सामने लाना चाहते थे.