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OpenAI के दफ्तर में 'जासूसी' का खेल, सऊदी मुस्लिम इंजीनियर पहुंचा जेल, टीवी में लगाया रिकॉर्डिंग डिवाइस

साल 2025 से ओपनएआई के सैन फ्रांसिस्को के एक दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारी को रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, यह फिलहाल साफ नहीं है कि रिकॉर्डिंग डिवाइस में कुछ रिकॉर्ड किया गया या नहीं.

Written ByRachit Kumar
Published: Oct 14, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 09:34 AM IST
OpenAI के दफ्तर में 'जासूसी' का खेल, सऊदी मुस्लिम इंजीनियर पहुंचा जेल, टीवी में लगाया रिकॉर्डिंग डिवाइस

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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