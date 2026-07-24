/सऊदी प्रिंस की मौत का खुला राज! लंदन के लग्जरी होटल में शव मिलने के बाद आई रिपोर्ट

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के एक लग्जरी होटल में पिछले साल हुई सऊदी शाही परिवार के सदस्य प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज बिन जलावी अल सऊद की मौत को लेकर चली आ रही अटकलों पर अब विराम लग गया है. जांच (इनक्वेस्ट) पूरी होने के बाद ब्रिटिश कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 29 वर्षीय राजकुमार की मौत किसी साजिश, हत्या या आत्महत्या से नहीं, बल्कि शराब और कई नशीले पदार्थों के घातक मिश्रण से हुई थी.
घटना 25 नवंबर 2025 की है. लंदन के प्रतिष्ठित मैरियट होटल केंसिंग्टन में ठहरे राजकुमार अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो होटल कर्मचारियों को शक हुआ. कमरे की जांच करने पर वे बाथरूम के फर्श पर अचेत अवस्था में मिले. तुरंत एंबुलेंस और मेडिकल टीम को बुलाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टर उन्हें दोबारा जीवित नहीं कर सके.
इनक्वेस्ट में पेश पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई. जांच में पाया गया कि उन्होंने शराब के साथ जीएचबी (GHB) नामक पार्टी ड्रग और कई अन्य दवाओं का सेवन किया था. रिपोर्ट के अनुसार, उनके खून में शराब की मात्रा 222 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर थी, जो इंग्लैंड में वाहन चलाने की कानूनी सीमा से लगभग तीन गुना अधिक है. मेडिकल विशेषज्ञों ने अदालत को बताया कि इतनी मात्रा अकेले ही किसी व्यक्ति को कोमा में पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो सकती है.
फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि राजकुमार के शरीर में जीएचबी की विषैली मात्रा मौजूद थी. इसके अलावा कैनबिस के अंश, मनोरंजन के उद्देश्य से ली गई ज़ैनैक्स (Xanax) की खुराक और चिंता कम करने वाली कुछ अन्य दवाएं भी मिलीं. विशेषज्ञों ने अदालत को बताया कि इन सभी पदार्थों के संयुक्त प्रभाव ने उनके हृदय की कार्यप्रणाली को रोक दिया. पोस्टमार्टम में किसी गंभीर बीमारी या प्राकृतिक कारण का कोई संकेत नहीं मिला.
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि राजकुमार पिछले कुछ समय से शराब और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की लत से जूझ रहे थे. अगस्त 2025 में उन्होंने दक्षिण-पश्चिम लंदन स्थित प्रायरी हॉस्पिटल में भर्ती होकर शराब, बेंजोडायजेपीन और प्रेगाबालिन की लत छुड़ाने का इलाज कराया था. डिटॉक्स प्रक्रिया सफल रही और उन्हें कोई शारीरिक जटिलता नहीं हुई. इसके बाद वे मर्सीसाइड के रेनफोर्ड हॉल नामक निजी पुनर्वास केंद्र में भी रहे, जहां उन्होंने आगे का उपचार पूरा किया. इलाज के दौरान उन्हें श्वसन संक्रमण हुआ था, जिससे ठीक होने के बाद अक्टूबर 2025 में उन्हें छुट्टी दे दी गई थी.
इनक्वेस्ट का सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या राजकुमार ने जानबूझकर अपनी जान ली या किसी और की भूमिका थी. कोरोनर जीन हार्किन ने अदालत में कहा कि उपलब्ध सबूत आत्महत्या या किसी आपराधिक साजिश की पुष्टि नहीं करते. दोनों पुनर्वास केंद्रों ने इलाज के बाद उन्हें आत्महत्या के जोखिम वाला मरीज नहीं माना था.जांच अधिकारियों को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. कमरे में जबरन प्रवेश, संघर्ष या किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी का भी कोई प्रमाण नहीं मिला. सीसीटीवी फुटेज में भी राजकुमार मौत से एक रात पहले होटल के बाहर सिगरेट पीने के बाद अकेले कमरे में लौटते दिखाई दिए. उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था. इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने उनकी मौत को 'डेथ बाय मिसएडवेंचर' यानी अनजाने में हुई दुर्घटनावश मौत माना.
प्रिंस अब्दुल्ला सऊदी अरब के शासक शाही परिवार 'हाउस ऑफ सऊद' के सदस्य थे. हालांकि वे सार्वजनिक जीवन में अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहते थे. उनकी मौत के बाद सऊदी रॉयल कोर्ट ने आधिकारिक शोक संदेश जारी किया था और रियाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया.
स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि शराब, जीएचबी और बेंजोडायजेपीन जैसी दवाओं का एक साथ सेवन बेहद खतरनाक होता है. ये सभी पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दबाते हैं, जिससे सांस लेने की गति धीमी पड़ सकती है, दिल की धड़कन प्रभावित हो सकती है और ओवरडोज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. प्रिंस अब्दुल्ला का मामला इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि नशे की लत का इलाज करा रहे व्यक्ति भी दोबारा जोखिम में आ सकते हैं और थोड़ी-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है.