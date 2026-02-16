Advertisement
trendingNow13111421
Hindi Newsदुनिया13 हजार सुराग, 18 हजार कॉल… फिर भी नहीं मिला पता! टीवी एंकर की मां के रहस्यमयी गायब होने पर अब अमेरिका को ‘DNA वाले दस्ताने से उम्मीद

13 हजार सुराग, 18 हजार कॉल… फिर भी नहीं मिला पता! टीवी एंकर की मां के रहस्यमयी गायब होने पर अब अमेरिका को ‘DNA वाले दस्ताने' से उम्मीद

मशहूर टीवी एंकर सवाना गुथरी की मां नैन्सी गुथरी अब भी तीसरे हफ्ते में भी गायब हैं. 31 जनवरी की रात को वो अपने घर से अचानक लापता हो गईं,‌ जिसके बाद पूरे अमेरिका की पुलिस इस मामले में खोजबीन कर रही है, लेकिन अब तक नैन्सी गुथरी का पता नहीं लग पाई है, जबकि गुथरी को खोजने के लिए 18 हजार फोन कॉल और 13 हजार टिप्‍स लोगों ने दे दिया है. पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 16, 2026, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

13 हजार सुराग, 18 हजार कॉल… फिर भी नहीं मिला पता! टीवी एंकर की मां के रहस्यमयी गायब होने पर अब अमेरिका को ‘DNA वाले दस्ताने' से उम्मीद

अमेरिका के टक्सन शहर से सामने आया एक रहस्यमयी मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. मशहूर मॉर्निंग शो Today की एंकर सावाना गुथरी की मां नैन्सी गुथरी पिछले तीन हफ्तों से लापता हैं. पुलिस, FBI और स्थानीय एजेंसियां लगातार खोज में जुटी हैं, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है

हजारों टिप्स, फिर भी जांच अधूरी
जांच एजेंसियों के मुताबिक, 1 फरवरी से अब तक FBI को 13 हजार से ज्यादा टिप्स मिल चुके हैं. वहीं पिमा काउंटी शेरिफ विभाग को 18 हजार से ज्यादा फोन कॉल आए हैं. हर सूचना की जांच की जा रही है, लेकिन कोई भी सुराग सीधे नैन्सी तक नहीं पहुंचा पाया. अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर मिली जानकारी को छांटना और जांचना ही अपने आप में बड़ी चुनौती बन गया है.

DNA वाला दस्ताना बना सबसे बड़ा सुराग
मामले में नया मोड़ तब आया, जब नैन्सी के घर से करीब दो मील दूर एक खेत में एक दस्ताना मिला. जांच एजेंसी Federal Bureau of Investigation (FBI) ने बताया कि इस दस्ताने को DNA जांच के लिए भेजा गया है. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह दस्ताना उसी नकाबपोश व्यक्ति का हो सकता है, जो घटना वाली रात घर के बाहर कैमरे में दिखाई दिया था. वीडियो में संदिग्ध बैकपैक, जैकेट और ग्लव्स पहने नजर आया था.

Add Zee News as a Preferred Source

घर के बाहर मिले खून के निशान
पुलिस के अनुसार, 31 जनवरी को नैन्सी गुथरी आखिरी बार अपने घर में देखी गई थीं. अगले दिन उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई. जांच के दौरान घर के पोर्च से खून के निशान मिले, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया. कुछ मीडिया संस्थानों को कथित फिरौती नोट भी भेजे गए थे, लेकिन तय समय गुजरने के बाद भी किसी ने संपर्क नहीं किया.

स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता
अधिकारियों ने बताया कि नैन्सी को रोजाना जरूरी दवाइयों की जरूरत होती है. उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है. यही वजह है कि जांच एजेंसियां समय को बेहद अहम मान रही हैं.

परिवार की अपील जारी
सावाना गुथरी और उनके भाई-बहनों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी कर अपहरणकर्ता से मां को सुरक्षित छोड़ने की अपील की है. परिवार ने कहा है कि वे उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और हर संभव कोशिश जारी रखेंगे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Savannah Guthrie

Trending news

ब्रेन डेड का मतलब क्या है? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
Kerala News
ब्रेन डेड का मतलब क्या है? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
bomb blast
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड