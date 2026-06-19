/आसमान छूती लपटें और मासूमों की चीख: अचानक आग का गोला बना स्कूल, 300 लोगों का रेस्क्यू, VIDEO Viral

जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर से 300 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद स्कूल प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने तेजी से कार्रवाई की, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका. अधिकारियों का कहना है कि सभी छात्र और स्टाफ सुरक्षित हैं और अब तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं मिली है.
हालांकि, आग से उठे धुएं के कारण कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत और हल्की असहजता महसूस हुई. प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, जबकि कुछ की स्वास्थ्य जांच भी कराई गई. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने कहा है कि घटना की विस्तृत पड़ताल के बाद ही आग की वजह स्पष्ट हो पाएगी.
BREAKING: A fire has broken out at an elementary school in Tokyo, Japan, leading to the evacuation of at least 300 people. All students and staff are believed to be safe but some suffered smoke damage. pic.twitter.com/FijF3jAd3Y
— World Source News (@Worldsource24) June 19, 2026
NHK की रिपोर्ट के मुताबिक, आग से निकले धुएं के कारण दम घुटने से कई छात्र घायल हो गए हैं. इन छात्रों को सांस के साथ धुआं अंदर जाने की वजह से तकलीफ हुई है. जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय स्कूल में लगभग 300 छात्र और कर्मचारी मौजूद थे. इस घटना के बाद स्कूल परिसर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.