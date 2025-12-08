कैसे काम करता है दुश्मनों का 'काल' आयरन डोम? जानिए इसकी कामयाबी के पीछे का विज्ञान

Iron dome news: इजराइल का आयरन डोम की स्ट्राइक जबरदस्त है. चारों तरफ दुश्मनों से घिरे इजरायल ने उनके हमलों को हमेशा कैसे नाकाम किया है, आइए जानते हैं इसकी 90% सक्सेस रेट के पीछे का विज्ञान.
How Israel’s Iron Dome really works: आयरन डोम की गिनती दुनिया के कामयाब एयर-डिफेंस सिस्टम में होती है. 2011 में ऑपरेशनल होने के बाद ये ये लाखों जानें बचा चुका है. राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा अमेरिकी सपोर्ट से डेवलप ये एयर डिफेंस सिस्टम कम दूरी के रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार के साथ-साथ ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है. राफेल के मुताबिक, आयरन डोम ने 5000 से ज्यादा इंटरसेप्शन किए हैं.
कामयाबी के पीछे का विज्ञान
आयरन डोम अपना टारगेट कैसे डिटेक्ट करता है और कैसे हिट करता है, आइए बताते हैं इसकी कामयाबी के पीछे का विज्ञान. आयरन डोम की मेन ताकत उसकी ये एबिलिटी है कि आखिर उसे क्या इंटरसेप्ट करना है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका रडार किसी भी प्रोजेक्टाइल को करीब 100 किलोमीटर के दायरे में डिटेक्ट करता है. आयरन डोम को पहले 4 से 70 किलोमीटर की रेंज से आने वाले रॉकेटों के हमले से अपने शहरों को रक्षा कवच देने के लिए बनाया गया था. बदलते समय और जरूरतों के मद्देनजर इसकी रेंज को बढ़ाया गया.
इसका बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम हर रॉकेट या मिसाइल के संभावित इम्पैक्ट पॉइंट को कैलकुलेट करता है यानी दुश्मन के असल टारगेट की पहचान करके सुरक्षा सुनिश्चित करता है. जैसे अगर प्रोजेक्टाइल किसी खुले एरिया की ओर जा रहा है, तो सिस्टम जानबूझकर उसे इग्नोर कर देता है और असली खतरों के लिए इंटरसेप्टर को बचाकर रखता है.
जब दुश्मन बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्च करके सिस्टम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तब यही सेलेक्टिव इंटरसेप्शन आयरन डोम को सैचुरेशन अटैक के दौरान खास तौर पर असरदार बनाता है. इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट उजी रुबिन के मुताबिक आयरन डोम का रडार और कंट्रोल सिस्टम एक साथ बहुत सारे टारगेट को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका हर लॉन्चर करीब 10 सेकंड में 20 इंटरसेप्टर का पूरा लोड फायर कर सकता है.