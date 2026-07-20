Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /पृथ्वी 2.0 का इंतजार खत्म? ब्रह्मांड के इस कोने में है पानी, जानिए इस नए रहस्यमयी ग्रह का सच

पृथ्वी 2.0 का इंतजार खत्म? ब्रह्मांड के इस कोने में है पानी, जानिए इस नए रहस्यमयी ग्रह का सच

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 49 प्रकाश वर्ष दूर स्थित LHS 1140b नामक पथरीले ग्रह पर वायुमंडल की खोज की है. माना जा रहा है कि इस ग्रह पर तरल पानी और जीवन के लिए अनुकूल माहौल हो सकता है. जानिए इस खोज के बारे में सब कुछ.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 20, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:23 PM IST
पृथ्वी 2.0 का इंतजार खत्म? ब्रह्मांड के इस कोने में है पानी, जानिए इस नए रहस्यमयी ग्रह का सच
Image Credit: पृथ्वी जैसा ग्रह (फोटो- Melissa Weiss/CfA)

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
DU एडमिशन के लिए लिस्ट जारी, जानें टॉप कॉलेजों में दाखिले के लिए चाहिए कितना स्कोर
DU Admission 202623 min ago
2
Jammu and Kashmir32 min ago
3
Karnataka zipline accident42 min ago
4
Punjab43 min ago
5
चांदी का भाव44 min ago