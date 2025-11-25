Advertisement
trendingNow13017391
Hindi Newsदुनिया

1100 साल पुराना ममी! Canada में पत्थर से निकला डायनासोर का जीवाश्म; 1300KG वजन के बावजूद बन जाते थे शिकार

Borealopelta Dinosaur mummy: कनाडा में 110 मिलियन साल पुराना डायनासोर Borealopelta खोजा गया है , जिसकी त्वचा, कवच और रंग पैटर्न अब भी सुरक्षित हैं. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1100 साल पुराना ममी! Canada में पत्थर से निकला डायनासोर का जीवाश्म; 1300KG वजन के बावजूद बन जाते थे शिकार

Borealopelta Dinosaur mummy: कनाडा में वैज्ञानिकों ने 110 मिलियन साल पुराना एक डायनासोर खोजा है, जो इतने अच्छी तरह से सुरक्षित है कि इसकी त्वचा, कवच और रंग पैटर्न अब भी मौजूद हैं. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद जरूरी है और हमें प्राचीन समय के शिकारियों और डायनासोर के जीवन के बारे में नई जानकारी देने का काम करेगी. 2011 में अल्बर्टा के फोर्ट मैकमरेरी के पास एक तेल उत्खनन स्थल पर बैकहो मशीन के ऑपरेटर ने एक पत्थर में दबा विशाल आकार देखा. जब उसे खोला गया, तो सामने सिर्फ हड्डियां नहीं बल्कि पूरा डायनासोर निकला. इसे Borealopelta markmitchelli नाम दिया गया था. यह अब तक का सबसे अच्छी तरह संरक्षित कवच वाला डायनासोर माना जाता है.

इसके पास था छिपने की तकनीक
इस डायनासोर की त्वचा, कवच और केराटिन की परतें अब भी सुरक्षित हैं. इसके शरीर पर पाए गए रंग पैटर्न ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था. डायनासोर के ऊपर का हिस्सा गहरा और नीचे हल्का रंग का था, जिसे काउंटरशेडिंग कहा जाता है. यह एक तरह की छिपने की तकनीक है, जिससे जानवर दिन की रोशनी में कम दिखाई देता है.

1,300 किलोग्राम का डाइनासोर
यह तथ्य बताता है कि हालांकि यह डायनासोर भारी और कवच वाला था, इसे भी शिकारी जानवरों से बचने के लिए छिपने की जरूरत थी. इसका वजन लगभग 1,300 किलोग्राम था, लेकिन तब के बड़े शिकारी जैसे Acrocanthosaurus या अन्य थेरोपोड्स इतने तेज नजर वाले थे कि इसे भी छुपना पड़ता था. वैज्ञानिकों ने इसके शरीर की हड्डियों और त्वचा की परतों का अध्ययन किया तो इसमें पाया गया कि हड्डियों के ऊपर की त्वचा उनके आकार और स्थिति के साथ बिल्कुल मेल खाती थी. इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रणाली एक साथ विकसित हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ स्पाइन्स, जो कंधों से बाहर निकले थे, हल्के रंग के और थोड़ी चमक वाले थे. ऐसा माना गया कि ये छिपने के लिए नहीं बल्कि दिखावे, mating या पहचान के लिए थे. Borealopelta के जीवाश्म से यह भी पता चला कि यह डायनासोर मरने के बाद पानी में बहा और कहीं दूर तक चला गया. तेज दबाव में जमीन में दबने से यह पूरी तरह सुरक्षित बचा रह गया था.

यह खोज न केवल डायनासोर की संरचना दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि उस समय के शिकारी कितने सक्षम और तेज नजर वाले थे. Borealopelta की यह ममी हमें 110 मिलियन साल पहले की दुनिया की एक झलक दिखाती है, जहां भारी जानवरों को भी छिपकर जीना पड़ता था.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

borealopeltadinosaur mummy

Trending news

इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Ram Mandir Dhwajarohan Live: 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा है राम मंदिर का भगवा ध्वज, जानें क्या-क्या होगा आज खास?
#RamMandir
Ram Mandir Dhwajarohan Live: 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा है राम मंदिर का भगवा ध्वज, जानें क्या-क्या होगा आज खास?
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
Sir
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
Babri Masjid
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
hidma gang
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?