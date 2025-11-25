1100 साल पुराना ममी! Canada में पत्थर से निकला डायनासोर का जीवाश्म; 1300KG वजन के बावजूद बन जाते थे शिकार

Borealopelta Dinosaur mummy: कनाडा में वैज्ञानिकों ने 110 मिलियन साल पुराना एक डायनासोर खोजा है, जो इतने अच्छी तरह से सुरक्षित है कि इसकी त्वचा, कवच और रंग पैटर्न अब भी मौजूद हैं. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद जरूरी है और हमें प्राचीन समय के शिकारियों और डायनासोर के जीवन के बारे में नई जानकारी देने का काम करेगी. 2011 में अल्बर्टा के फोर्ट मैकमरेरी के पास एक तेल उत्खनन स्थल पर बैकहो मशीन के ऑपरेटर ने एक पत्थर में दबा विशाल आकार देखा. जब उसे खोला गया, तो सामने सिर्फ हड्डियां नहीं बल्कि पूरा डायनासोर निकला. इसे Borealopelta markmitchelli नाम दिया गया था. यह अब तक का सबसे अच्छी तरह संरक्षित कवच वाला डायनासोर माना जाता है.

इसके पास था छिपने की तकनीक

इस डायनासोर की त्वचा, कवच और केराटिन की परतें अब भी सुरक्षित हैं. इसके शरीर पर पाए गए रंग पैटर्न ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था. डायनासोर के ऊपर का हिस्सा गहरा और नीचे हल्का रंग का था, जिसे काउंटरशेडिंग कहा जाता है. यह एक तरह की छिपने की तकनीक है, जिससे जानवर दिन की रोशनी में कम दिखाई देता है.

1,300 किलोग्राम का डाइनासोर

यह तथ्य बताता है कि हालांकि यह डायनासोर भारी और कवच वाला था, इसे भी शिकारी जानवरों से बचने के लिए छिपने की जरूरत थी. इसका वजन लगभग 1,300 किलोग्राम था, लेकिन तब के बड़े शिकारी जैसे Acrocanthosaurus या अन्य थेरोपोड्स इतने तेज नजर वाले थे कि इसे भी छुपना पड़ता था. वैज्ञानिकों ने इसके शरीर की हड्डियों और त्वचा की परतों का अध्ययन किया तो इसमें पाया गया कि हड्डियों के ऊपर की त्वचा उनके आकार और स्थिति के साथ बिल्कुल मेल खाती थी. इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रणाली एक साथ विकसित हुई थी.

कुछ स्पाइन्स, जो कंधों से बाहर निकले थे, हल्के रंग के और थोड़ी चमक वाले थे. ऐसा माना गया कि ये छिपने के लिए नहीं बल्कि दिखावे, mating या पहचान के लिए थे. Borealopelta के जीवाश्म से यह भी पता चला कि यह डायनासोर मरने के बाद पानी में बहा और कहीं दूर तक चला गया. तेज दबाव में जमीन में दबने से यह पूरी तरह सुरक्षित बचा रह गया था.

यह खोज न केवल डायनासोर की संरचना दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि उस समय के शिकारी कितने सक्षम और तेज नजर वाले थे. Borealopelta की यह ममी हमें 110 मिलियन साल पहले की दुनिया की एक झलक दिखाती है, जहां भारी जानवरों को भी छिपकर जीना पड़ता था.