आर्कटिक में चौंकाने वाली खोज, वैज्ञानिकों ने खोजा वालरसों का गुप्त ठिकाना; पहली बार दिखा हॉल-आउट

Walrus haul out: जलवायु में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण वालरस दबाव में हैं. दो टन वजनी ये विशालकाय जीव आराम करने करने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब हर साल बर्फ जल्दी पिघलती है और देरी से वापस आती है यानि की बदलते मौसम का असर दिख रहा है. 

 

Dec 01, 2025, 12:55 AM IST
Arctic walrus discovery: आर्कटिक में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की है. वैज्ञानिकों ने नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच मौजूद स्वालबॉर्ड के तटों पर वालरस का एक आश्चर्यजनक झूंड मिला है. दरअसल, वालरस आर्कटिक में समुद्र या उसके आसपास रहने वाला एक विशालकाय जीव है. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने वालरस फ्रॉम स्पेश के तहत यह खोज की है. हॉल-आउट आर्कटिक अनुसंधान की दिशा में स्वालबार्ड में वालरस के को पहचानना एक बड़ा कदम है. दरअसल, हॉल आउट वो जगह होती है जहां एक साथ कई वालरस जमीन पर इकट्ठा होते हैं. हालांकि, पहले कभी भी हॉल आउट को दर्ज नहीं किया गया था. इसको देखने के लिए वालरस फ्रॉम स्पेस कार्यकर्म के तहत स्टेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है. 2021 से हजारों लोगों ने इन तस्वीरों को खोजकर वालरसों को खोजने और उनकी गिनती करने में मदद की है. इसके चलते सरंक्षण कार्य के लिए जानकारी मिली है.

बर्फ पर निर्भर
लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण वालरस दबाव में हैं. दो टन वजनी ये विशालकाय जीव आराम करने करने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब हर साल बर्फ जल्दी पिघलती है और देरी से वापस आती है यानि की बदलते मौसम का असर दिख रहा है. इसके चलते वालरसों को सुरक्षित और आरामदायक जगह ढूंढ़ने में मुश्किल होती है. WWF के रॉड डाउनी कहते हैं कि वालरस आर्कटिक के वातावरण तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी कमी के चलते कई अन्य जीवों पर भी असर पड़ सकता है. 

वालरसों की मदद 

दरअसल,  आर्कटिक में वातावरण बाकि दुनिया की बजाय दोगुना स्पीड से हो गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से समुद्री बर्फ सिकुड़ रही है और इंसानी गतिविधियों की और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से वालरस को खतरों का सामना करना पड़ रहा है. इसके लिए WWF और BAS रिसर्च के साथ-साथ मजबूत जलवायु नीतियों पर भी जोर दे रहे हैं ताकि वालरस फ्रॉम स्पेस योजना का सही से इस्तेमाल किया जा सके. क्योंकि, इसके जरिए इन जानवरों के सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी. इतना ही नहीं उनकी सुरक्षा को भी बेहतर बनाने की योजना में मदद मिलेगी. 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Walrus habitats

