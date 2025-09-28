क्या स्पेस से आया कांच? लाखों साल पहले धरती से टकराई थी ये चीज, वैज्ञानिकों ने उठाया उलझे राज से पर्दा

Science News: वैज्ञानिक अपने खोजों की वजह से अक्सर हर किसी को हैरान करते रहते हैं. अब वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा करते हुए हर किसी को चौंका दिया है. वैज्ञानिकों ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में छोटे-छोटे कांच के टुकड़ों का राज खोला है, ये टुकड़े कई सालों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रहे हैं. ये रहस्यमयी टुकड़े किसी मानवीय गतिविधि नहीं बल्कि लाखों साल पुराने क्षुद्रग्रह के टकराव से बने हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

कई लाख साल पुराने हैं टुकड़े

अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स में प्रकाशित और कर्टिन विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में उजागर किए गए इस अध्ययन में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय में रखे गए हजारों कांच के नमूनों की जांच की गई, इनमें से 417 टुकड़े सामान्य टेक्टाइट्स से अलग थे, इसके बाद फ्रांस के एक विश्लेषण से पुष्टि हुई कि इनमें से कम से कम 6 टुकड़े पुराने दुर्लभ नमूनों जैसे हैं. ये कांच लगभग 11 मिलियन साल पुराने हैं.

कब बनते हैं टेक्टाइट्स?

इकॅानामिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्टाइट्स तब बनते हैं जब कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है, सतह के एक हिस्से को पिघला देता है और पिघले हुए मलबे को दूर-दूर तक फेंक देता है, ऐसी घटना आमतौर पर एक विशाल गड्ढा छोड़ जाती है फिर भी, इस मामले में, वैज्ञानिक इसका पता लगाने में असमर्थ रहे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया या फिलीपींस कुछ स्थान हो सकते हैं, वहां ज्वालामुखी या कटाव ने गड्ढे को छिपा दिया हो, जॉर्डन ने कहा, "ये छोटे कांच हमारे ग्रह के इतिहास के समय कैप्सूल हैं. इनकी असली जगह ढूंढना चुनौती है. हालांकि इसकी टक्कर से बने जिस गड्ढे की तलाश वैज्ञानिकों को है वो अभी भी नहीं मिल रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने कही ये बात

वैज्ञानिक ने आगे बताया कि इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी ने वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा क्षुद्रग्रहों के प्रभावों को देखे होंगे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नए टेक्टाइट क्षेत्र बनाने वाली घटनाओं पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, तो हमारे ग्रह का प्रभाव इतिहास अनुमान से कहीं ज्यादा समृद्ध और ज़्यादा चिंताजनक हो सकता है. इसके अलावा बताया कि बड़े क्षुद्रग्रह कब और कितनी बार आए, यह जानना भविष्य के जोखिम का आकलन करने में मदद करता है. यह ग्रहों की रक्षा के लिए जरूरी है.