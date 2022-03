ठंडे अंटार्कटिका में गर्मी से बेहाल साइंटिस्ट, बदले मौसम में पहली बार ऐसी नजर आई टीम

नई दिल्ली: पृथ्वी के दक्षिण छोर पर स्थित अंटार्कटिका में हमेशा बर्फ जमी रहती है और यहां का मार्च के मध्य में औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है और अचानक से तापमान - 11 डिग्री सेल्सियस हो गया. वहां पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्टों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि कभी वे अंटार्कटिका पर सामान्य बीच ड्रेस में भी नजर आ सकते हैं.

Times Now की खबर के अनुसार, पूर्वी अंटार्कटिका में कॉनकॉर्डिया स्टेशन के रिसर्चरों ने हाल ही में बहादुरी दिखाने वाली एक तस्वीर के लिए सामने आई है. इस स्टेशन पर -11 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया जो औसत तापमान से लगभग 40 डिग्री अधिक है.

Probably the best thing to come out of the record breaking heat at Concordia Station, Antarctica. pic.twitter.com/bPxwyaArNy

— Pete D. Akers (@PeteScientist) March 21, 2022