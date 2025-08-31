पुतिन के सामने शहबाज शरीफ से फिसल रहा था हेडफोन, क्यों हंसने लगे थे रूसी राष्ट्रपति? 2022 में क्या हुआ था?

Shahbaz Sharif: चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन चल रहा है. इसमें पीएम मोदी, पुतिन सहित दुनिया भर के सदस्य देशों के नेता शामिल हो रहे हैं. SCO शिखर सम्मेलन में पीएम ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू से सहित कई लोगों से मुलाकात की. जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की. अब हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2022 में उज्बेकिस्तान में हुए उस वाकये के बारे में जब पाक पीएम शहबाज शरीफ के ऊपर पुतिन को हंसी आ गई थी.

कर रहे थे बैठक

ये बात साल 2022 की है, उस समय उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था. यहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शहबाज शरीफ द्विपक्षीय बैठक कर रहे थे. इस दौरान उन्हें अपने ट्रांसलेशन हेडफोन को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी. जब चर्चा शुरू हुई तो उनका हेडफोन बार-बार फिसल रहा था. हालांकि इसे ठीक करने की कोशिश की गई लेकिन ये समस्या कुछ समय तक बनी रही, शहबाज के साथ दिक्कतों को देखकर पुतिन को हंसी आ गई.

वायरल हुआ था वीडियो

इसका वीडियो भी सामने आया था. जिसमें शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आए थे कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है. ये क्लिप वायरल हो गई थी जिसकी पाकिस्तान सहित दुनिया भर के कई देशों में आलोचना हुई थी. इस घटना को लेकर अमेरिकी हास्य कलाकार जिमी फॉलन ने अपने शो में जिक्र करते हुए मज़ाक में कहा, आश्चर्यजनक बात यह है कि शहबाज शरीफ दुनिया की 22 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं.

ले लिया था छाता

पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को कई मौकों पर अजीबो-गरीब तरह से काम करते हुए देखा गया है. जून 2023 में पेरिस में ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान उन्हें एक महिला कर्मचारी से छाता लेते हुए दिखाया गया था. जिसकी वजह से वह बारिश में भीग गई थी. इसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी थी लेकिन उस प्लेटफॅार्म ने इसे पाकिस्तान द्वारा साइट पर लगाए गए प्रतिबंध की तरह दिखाया.