Video: मोदी-पुतिन का 'याराना' देख कोने में सिकुड़े नजर आए पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, हाथ बांधे, सीधा खड़े; बेचारगी वाली नजर तो देखें

PM Modi SCO summit 2025: चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें शिखर सम्मेलन में का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की खूब आलोचना हो रही है.
Trending Photos
PM Modi-Putin Shahbaz sharif Video: चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें शिखर सम्मेलन में का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की खूब आलोचना हो रही है. वीडियो उस समय का है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्ताना अंदाज में मिल रहे थे और बात करते हुए जा रहे थे. तभी गलियारे में पीएम शहबाज शरीफ नजर दिख जाते हैं आप भी देखें वीडियो.
SCO समिट की सबसे दिलचस्प तस्वीर... शहबाज शरीफ के आगे से बात करते निकले मोदी-पुतिन, ताकते रहे पाकिस्तानी PM, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे शहबाज़ शरीफ #PMModi #XiJinping #Putin #SCOSummit2025 #ShehbazSharif | #ZeeNews pic.twitter.com/atjvNrVnZD
— Zee News (@ZeeNews) September 1, 2025
वीडियो में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी और पुतिन के बीच इतनी सहजता देखी नहीं गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी और पुतिन आपस में हंसते-बात करते नजर आए, जबकि शहबाज शरीफ कोने में खड़े, हाथ बांधे और बेचारगी वाली नजर से उन्हें देखते हुए दिखाई दे रहे हैं.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping had a candid interaction as the world leaders arrived at the venue of the Shanghai Cooperation Council (SCO) Summit in Tianjin, China. pic.twitter.com/d3wzxh833d
— ANI (@ANI) September 1, 2025
कोने में खड़े मोदी और पुतिन को ताकते रह गए शहबाज शरीफ
पाकिस्तान भी एससीओ का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं. सोमवार को समिट के दूसरे दिन का यह वीडियो है जब पीएम मोदी और पुतिन एक-दूसरे से बात करते हुए हॉल से गुजर रहे थे. इस दौरान शहबाज शरीफ कोने में हाथ बांधे अलग-थलग खड़े दिखाई दिए.
शहबाज शरीफ से कोई नहीं कर रहा था बात
शहबाज शरीफ कोने में अकेले ही चुपचाप खड़े थे, न ही कोई उनसे बात कर रहा था और न ही कोई उन्हें तवज्जो दे रहा था. वो प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन को हरसत भरी निगाहों से बस देखते रह गए और पीएम मोदी पुतिन संग बात करते हुए आगे निकल गए.