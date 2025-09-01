Video: मोदी-पुतिन का 'याराना' देख कोने में सिकुड़े नजर आए पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, हाथ बांधे, सीधा खड़े; बेचारगी वाली नजर तो देखें

PM Modi-Putin Shahbaz sharif Video: चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें शिखर सम्मेलन में का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की खूब आलोचना हो रही है. वीडियो उस समय का है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्ताना अंदाज में मिल रहे थे और बात करते हुए जा रहे थे. तभी गलियारे में पीएम शहबाज शरीफ नजर दिख जाते हैं आप भी देखें वीडियो.

वीडियो में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी और पुतिन के बीच इतनी सहजता देखी नहीं गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी और पुतिन आपस में हंसते-बात करते नजर आए, जबकि शहबाज शरीफ कोने में खड़े, हाथ बांधे और बेचारगी वाली नजर से उन्हें देखते हुए दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping had a candid interaction as the world leaders arrived at the venue of the Shanghai Cooperation Council (SCO) Summit in Tianjin, China. pic.twitter.com/d3wzxh833d — ANI (@ANI) September 1, 2025

कोने में खड़े मोदी और पुतिन को ताकते रह गए शहबाज शरीफ

पाकिस्तान भी एससीओ का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं. सोमवार को समिट के दूसरे दिन का यह वीडियो है जब पीएम मोदी और पुतिन एक-दूसरे से बात करते हुए हॉल से गुजर रहे थे. इस दौरान शहबाज शरीफ कोने में हाथ बांधे अलग-थलग खड़े दिखाई दिए.

शहबाज शरीफ से कोई नहीं कर रहा था बात

शहबाज शरीफ कोने में अकेले ही चुपचाप खड़े थे, न ही कोई उनसे बात कर रहा था और न ही कोई उन्हें तवज्जो दे रहा था. वो प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन को हरसत भरी निगाहों से बस देखते रह गए और पीएम मोदी पुतिन संग बात करते हुए आगे निकल गए.