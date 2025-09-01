SCO Summit 2025: 'कीव में संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार...', तियानजिन में पुतिन ने उठाया रूस-यूक्रेन जंग का मुद्दा
SCO Summit 2025: 'कीव में संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार...', तियानजिन में पुतिन ने उठाया रूस-यूक्रेन जंग का मुद्दा

Putin In SCO Summit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने SCO शिखर सम्मेलन में कहा कि यूक्रेन में संकट आक्रमण के कारण नहीं बल्कि पश्चिमी सहयोगियों की ओर से समर्थित तख्तापलट के कारण खड़ा हुआ. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 01, 2025, 11:39 AM IST
SCO Summit 2025: 'कीव में संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार...', तियानजिन में पुतिन ने उठाया रूस-यूक्रेन जंग का मुद्दा

SCO Summit 2025: चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. इस सम्मेलन में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ही कई देशों के नेता शामिल हुए. सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सदस्य देशों के साथ अपने संबोधन में यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए भारत और चीन के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने यहा भी कहा कि वह नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी अलास्का में हुई बैठक का विवरण भी देंगे.      

यूक्रेन संकट के लिए पश्चिम देश जिम्मेदार: पुतिन 
पुतिन ने कहा,' यूक्रेन में संकट आक्रमण के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि कीव में यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों द्वारा समर्थित तख्तापलट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ.' उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में बनी सहमति ने यूक्रेन में शांति का मार्ग का खोला है. पुतिन ने कहा कि SCO के अंदर हुए संवाद आउटडेटेड यूरोसेंट्रिक और यूरो अटलांटिक को हटाकर नए यूरेशियन सिक्योरिटी सिस्टम को स्थापित करने में मदद करेगा. उन्होंने कहा,' SCO अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है. SCO देशों के बीच व्यापार के आपसी समझौतों में राष्ट्रीय मुद्राओं का अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. SCO में सहयोग के विकास की गति प्रभावशाली है.'  

ये भी पढ़ें- SCO Summit 2025: 'तियानजिन में नए इंटरनेशनल...', जिनपिंग के साथ आए PM मोदी कि अब पुतिन के साथ बैठक पर दुनियाभर की निगाहें

जिनपिंग की मांग 
इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार 1 सितंबर 2025 को SCO सदस्य देशों को संबोधित करते हुए SCO से निष्पक्षता और न्याय बनाए रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा,' हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर एक सही ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव को बढ़ावा देना चाहिए. कोल्ड वॉर की मानसिकता का विरोध करना चाहिए और टकराव-धमकाने वाली प्रथाओं को रोकना चाहिए.' पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पहलगाम आतंकी हमले के दौरान देश के साथ खड़े रहने वालों का आभार जताया.   

ये भी पढ़ें- 7 साल बाद PM मोदी ने जब फोटो सेशन में लिया हिस्‍सा, दुनिया को दिखा 'तिकड़ी' का तिलिस्‍म! टेंशन में ट्रंप  

पीएम मोदी ने शेयर की तस्वीरें 
इससे पहले पीएम मोदी ने अपने 'X'हैंडल पर SCO शिखर सम्मेलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की थी. उन्होंने लिखा,' तियानजिन में बातचीत जारी है. SCO शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान-प्रदान.' तस्वीरों में पुतिन और मोदी मुस्कुराते हुए और गले मिलकर एक-दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं. पीएम ने पुतिन के साथ अपने फोटो शेयर करते हुए लिखा,' राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है.'  

FAQ 

यूक्रेन संकट पर पुतिन ने क्या कहा? 
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संकट पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित तख्तापलट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ, न कि आक्रमण के कारण. 

पीएम मोदी ने क्या बयान दिया? 
पीएम मोदी ने SCO समिट में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पहलगाम आतंकी हमले के दौरान देश के साथ खड़े रहने वालों का आभार जताया. 

