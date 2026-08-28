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SCO को 'SECURE' करेगा भारत, दुनिया को बताएगा मिलकर आगे बढ़ने का तरीका; शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हुआ बिश्केक

SCO Summit 2026 Hindi News: मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में हो रही SCO समिट में अपने 'SECURE' विजन के साथ शामिल होने जा रहा है. इस सम्मेलन में पीएम मोदी दूसरे यूरेशियाई नेताओं के साथ शामिल होंगे.

Written BySiddhant Sibbal
Published: Aug 28, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:56 PM IST
SCO को 'SECURE' करेगा भारत, दुनिया को बताएगा मिलकर आगे बढ़ने का तरीका; शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हुआ बिश्केक
Image Credit: फाइल फोटो

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SCO को 'SECURE' करेगा भारत, बिश्केक में मंच तैयार; PM मोदी होने जा रहे शामिल
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