SCO को 'SECURE' करेगा भारत, दुनिया को बताएगा मिलकर आगे बढ़ने का तरीका; शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हुआ बिश्केक

SCO Summit 2026 Kyrgyzstan News: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह सजा दिया गया है. राजधानी की मुख्य सड़कों पर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के झंडे लहरा रहे हैं. स्ट्रीट लाइटों पर नीले और सफेद रंग के एससीओ रिबन लपेटे गए हैं और बहुभाषी बैनर आने वाले नेताओं का स्वागत कर रहे हैं. इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिनकी मौजूदगी इस समूह के साथ नई दिल्ली के निरंतर जुड़ाव को प्रदर्शित कर रही है. भारत इस संगठन में वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था.