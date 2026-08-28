SCO को 'SECURE' करेगा भारत, दुनिया को बताएगा मिलकर आगे बढ़ने का तरीका; शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हुआ बिश्केक

SCO Summit 2026 Kyrgyzstan News: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह सजा दिया गया है. राजधानी की मुख्य सड़कों पर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के झंडे लहरा रहे हैं. स्ट्रीट लाइटों पर नीले और सफेद रंग के एससीओ रिबन लपेटे गए हैं और बहुभाषी बैनर आने वाले नेताओं का स्वागत कर रहे हैं. इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिनकी मौजूदगी इस समूह के साथ नई दिल्ली के निरंतर जुड़ाव को प्रदर्शित कर रही है. भारत इस संगठन में वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था.
इस बैठक के लिए भारत ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर रखी हैं. भारत इस सम्मेलन में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और यूरेशियाई भूभाग के साथ सांस्कृतिक व सभ्यतागत संबंधों के इर्द-गिर्द बात करेगा. भारत की ओर से सुरक्षा के मुद्दे पर खास जोर दिए जाने की भी उम्मीद है. सम्मेलन में भारत आतंकवाद, कट्टरपंथ और सीमा पार खतरों के खिलाफ मजबूत सामूहिक कार्रवाई के अपने पुराने आह्वान को दोहरा सकता है. पिछले शिखर सम्मेलनों में भी पीएम मोदी ने सदस्यों से दोहरे मानदंडों को खारिज करने और आतंकवाद का समर्थन या वित्तपोषण करने वालों की जवाबदेही तय करने का आग्रह किया था.
कनेक्टिविटी के मोर्चे पर, भारत मध्य एशिया में परिवहन और व्यापारिक संपर्कों में व्यावहारिक प्रगति चाहता है. इसके साथ ही व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और जन-से-जन के बीच आदान-प्रदान, सभ्यतागत संवाद और युवा कार्यक्रमों पर भी भारत की ओर से जोर दिए जाने की संभावना है. भारत ने इन मुद्दों को सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए बढ़ावा दिया है.
विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने यात्रा से पहले कहा, एससीओ में भारत की प्राथमिकताएं 'SECURE SCO' पर आधारित हैं. 2018 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान हमने देखा था कि SECURE का क्या अर्थ है: सुरक्षा (Security), अर्थव्यवस्था और व्यापार (Economy and trade), कनेक्टिविटी (Connectivity), एकता (Unity), संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान (Respect for sovereignty and territorial integrity) और पर्यावरण (Environment)."
बताते चलें कि पीएम मोदी की यह यात्रा मध्य एशिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और एक बहुध्रुवीय, सहयोगात्मक यूरेशियाई व्यवस्था के प्रति उसकी प्राथमिकता को भी मजबूत कर रही है. पीएम मोदी इससे पहले उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं, जहां से वे किर्गिस्तान जा रहे हैं. एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर उनके अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है.
किर्गिस्तान की ओर से आयोजित किया जा रहा यह शिखर सम्मेलन वैश्विक तनाव, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौर में हो रहा है. चूंकि ईरान भी अब एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसलिए इस संगठन के सामूहिक रुख पर दुनिया की पैनी नजर रहेगी. फिलहाल बिश्केक में तात्कालिक माहौल औपचारिक तैयारियों का बना हुआ है. अधिकारियों ने शहर के केंद्र को चमका दिया है, फूलों की सजावट की है और औपचारिक सत्रों के साथ-साथ कई द्विपक्षीय बैठकों के लिए स्थलों को तैयार किया है.
कुल मिलाकर एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि बिश्केक स्वागत के लिए तैयार है. एससीओ एक ऐसा मंच बना हुआ है, जहां भारत, मध्य एशियाई देश और अन्य सदस्य क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं और सीमाओं को परखना जारी रखे हुए हैं.