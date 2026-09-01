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मोदी-जिनपिंग मिले, पाकिस्तानियों के दिल जले; इस मुलाकात को देख शहबाज का उतर गया चेहरा

26वें SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है. भले ही ये मुलाकात अनौपचारिक रही, लेकिन इसका सीधा असर पाकिस्तानी पीएम के चेहरे पर नजर आ रहा था. पाक के पीएम इस दौरान काफी हैरान और परेशान नजर आए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 01, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:52 AM IST
मोदी-जिनपिंग मिले, पाकिस्तानियों के दिल जले; इस मुलाकात को देख शहबाज का उतर गया चेहरा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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