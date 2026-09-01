/सामने बैठे थे शहबाज शरीफ, पीएम मोदी ने किया पहलगाम का जिक्र; SCO बैठक में प्रधानमंत्री ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

बिश्केक में हो रहे 26वें SCO शिखर सम्मलेन के सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया. मंगलवार को किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलता और सभी युद्धों और झगड़ों को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए.
दरअसल, एससीओ शिखर सम्मलेन ऐसे समय पर हो रहा है, जब जब मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है, जिस कारण दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई और कई अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ा. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आंतकवाद का मुद्दा उठाया और दुनिया को याद दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा. शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पीएम ने पलगाम हमले का भी जिक्र किया.
एससीओ शिखर सम्मलेन के एक सत्र के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का भी आह्वान किया. दुनिया को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमें एक सुर में कहना होगा कि आतंकवाद के मामले में दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं हो सकती.
#WATCH | Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, Iranian President Masoud Pezeshkian and other world leaders sign the Declaration at the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Bishkek.
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— ANI (@ANI) September 1, 2026
जब पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया, उस दौरान वहां पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे. वहीं, पीएम ने कहा कि में आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम यानी इसकी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना होगा.
शहबाज शरीफ की मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान का बिना नाम लिए पीएम ने कहा कि यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों की ओर से आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? पीएम ने स्पष्ट कहा कि भारत पिछले चार दशक से आतंकवाद का दंश झेल रहा है और कई माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया और कई बच्चे अनाथ हो गए. हाल में ही हमने पहलगाम में आंतकवाद का एक घिनौना रूप देखा है.