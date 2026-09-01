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सामने बैठे थे शहबाज शरीफ, पीएम मोदी ने किया पहलगाम का जिक्र; SCO बैठक में प्रधानमंत्री ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

बिश्केक में हो रहे एससीओ शिखर सम्मलेन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट होना होगा. इसके अलावा प्रधानंमत्री ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर भी अपनी बातों को रखा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 01, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:26 PM IST
सामने बैठे थे शहबाज शरीफ, पीएम मोदी ने किया पहलगाम का जिक्र; SCO बैठक में प्रधानमंत्री ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा
Image Credit: पीएम मोदी ने आंतकवाद के खिलाफ दुनिया को दिया एकजुटता का संदेश. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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