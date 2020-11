महिलाओं को Free सैनिटरी पैड देने वाला दुनिया का पहला देश बना Scotland

नई दिल्लीः स्कॉटलैंड (Scotland) दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पीरियड्स से संबंधित सभी प्रोडक्ट्स का वितरण मुफ्त कर दिया गया है. स्कॉटिश पार्लियामेंट ने पीरियड्स प्रोडक्ट्स को लेकर एक बिल पास किया है. देश में पीरियड प्रॉडक्ट (फ्री प्रोविजन) (स्कॉटलैंड) एक्ट पारित कर दिया गया है. इसके तहत हर उम्र की महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड मिलेगा.

लंबे समय से चल रहा था कैंपेन

पीरियड प्रोडक्ट्स (Free Provision) (Scotland) एक्ट के तहत, स्थानीय प्रशासन को पीरियड प्रॉडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा. जल्द ही स्कॉटलैंड सरकार एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें सभी स्थानीय अधिकारियों पर एक कानूनी ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि वे जरूरतमंद महिलाओं के लिए टैंपॉन और पैड जैसी सामग्री फ्री में उपलब्ध करा सकें. यह विधेयक स्कॉटिश संसद सदस्य मोनिका लेनन (Monica Lennon) द्वारा पेश किया गया, जो 2016 के बाद से पीरियड्स पॉवर्टी (Period Poverty) को समाप्त करने के लिए अभियान चला रही हैं. बिल पास होने के बाद उन्होंने सभी को धन्यवाद किया.

Thank you to everyone who has campaigned for period dignity and to my MSP colleagues for backing the Bill tonight.

A proud day for Scotland and a signal to the world that free universal access to period products can be achieved. #freeperiodproducts https://t.co/NC3e97jPuQ

— Monica Lennon (@MonicaLennon7) November 24, 2020