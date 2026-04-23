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झूठ बोल रहे हैं ट्रंप? पेंटागन के इस दावे ने किया सबको हैरान, युद्ध खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक नहीं गिरेगे तेल के दाम!

Strait of Hormuz Sea Mines: मिडिल ईस्ट के तनाव का असर दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय 'पेंटागन' की रिपोर्ट ने सबको और चौंका दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ऐसी खतरनाक समुद्री सुरंगें बिछाई हैं, जिन्हें युद्ध खत्म होने के बाद भी साफ करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा. इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:30 AM IST
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झूठ बोल रहे हैं ट्रंप? पेंटागन के इस दावे ने किया सबको हैरान, युद्ध खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक नहीं गिरेगे तेल के दाम!

Iran Sea Mines: दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस रास्ते से रफ्तार पकड़ती है, वहां इन दिनों बारूदी सुरंग बिछी हुई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बिछी समुद्री सुरंगे को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट ने दुनिया भर को हैरान कर दिया है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ऐसी समु्द्री सुरंगे बिछाई हैं, जिन्हें साफ करने में कम से कम आधा साल का समय लग सकता है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आज भी जंग पूरी तरह से थम जाए तब भी LPG के साथ ही पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलना नामुमकिन है. 

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय 'पेंटागन' की बहुत ही चिंताजनकर रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में पेंटागन ने कांग्रेस को बताया है कि ईरान ने हॉर्मुज में जो समुद्री सुरंगों को बिछाया है, उसे साफ करने में 6 महीने का समय लग सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि समुद्री सुरंग को साफ करने का काम तब शुरू होगा, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाता है.

अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर होगा भारी असर

इस रिपोर्ट का सीधा मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर मिडिल ईस्ट में तनाव का असर इस साल के आखिरी तक या उसके बाद भी देखने को मिल सकता है. अमेरिका के हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग में रक्षा अधिकारियों ने बताया कि जब तक समुद्र सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक गैस और तेल की कीमतें कम नहीं होने वाली हैं. फिलहाल अमेरिका में गैस की औसत कीमत 4.02 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने से पहले 2.98 डॉलर थी, यानी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है.

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ईरान की नई तकनीक ने बढ़ाई मुश्किल

इस ब्रीफिंग में शामिल अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज में 20 या उससे ज्यादा समुद्री सुरंगें तैनात लगाई है. इनमें से कुछ को GPS टेक्नोलॉजी के जरिए रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी सेना के लिए इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है. कुछ सुरंगें छोटी नावों के जरिए बिछाई गई हैं.

ट्रंप ने किया था ये दावा

यह रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकती है. नवंबर में होने वाले मिड-टर्म चुनावों से पहले तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी युद्ध में उलझना उनके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है. ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान अमेरिकी सहायता से सुरंगें हटा रहा है. ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रम्प ने कहा था कि ईरान ने अमेरिका की मदद से सभी समुद्री खदानें हटा दी हैं, या हटा रहा है.लेकिन पेंटागन की यह रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी कह रही है.

(ये भी पढे़ंः US के 3 राष्‍ट्रपतियों ने ठुकराया था नेतन्‍याहू का प्‍लान, जॉन कैरी का बड़ा खुलासा)

पेंटागन ने क्या कहा

हालांकि, पेंटागन के स्पोकपर्सन सीन पार्नेल ने इस लीक हुई जानकारी को गलत बताया है और मीडिया पर एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है. दूसरी तरफ जानकारों का कहना है कि जब तक समुद्र पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, तब तक शिपिंग कंपनियां और बीमा एजेंसियां इस मार्ग से गुजरने का जोखिम नहीं उठाएंगी. दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जिस पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश निर्भर हैं.

(ये भी पढ़ेंः होर्मुज बना जंग का मैदान! क्या ईरान-US युद्ध की उलटी गिनती शुरू? 3 खतरनाक संकेत)

मार्च में शुरू हुआ था माइंस का खेल!

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने मार्च में स्ट्रेट में माइंस बिछाना शुरू कर दिया था, उस समय अमेरिकी और इजराइली सेना ईरान पर अपने हमले जारी रखे हुए थे. इसके बाद ही पेंटागन ने उन ईरानी जहाजों पर हमला करने की कोशिश पर जोर दिया जो माइंस लगा सकते थे. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिकी सेना उन जहाजों को बहुत सटीकता से नष्ट कर रही है जो माइंस लगाने का काम कर रही हैं.

ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने इसके जवाब में कहा था कि ईरान कोई माइंस बिछा रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान उन सभी माइंस को नहीं खोज पा रहा है जो उसने बिछाई थीं. 

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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