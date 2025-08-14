Mediterranean Sea: उफान पर था समंदर, पलट गई नाव, चीख पुकार में चली गई 27 लोगों की जान

Mediterranean Sea Boat Accident: इटली के लैंपेडुसा के तट पर गुरुवार को एक दुखद समुद्री हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 27 प्रवासी और शरणार्थी डूब गए. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थियों (UNHCR) फिलिप्पो ग्रांडी ने दी. उन्होंने कहा कि 2025 में अब तक मध्य भूमध्य सागर के खतरनाक मार्ग में 700 से अधिक प्रवासी और शरणार्थी अपनी जान गंवा चुके हैं. ग्रांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि समुद्र में बचाव, सुरक्षित मार्ग और प्रवासी देशों की मदद समेत सभी उपायों को मजबूत करने की सख्त जरूरत है.

बचाव कार्य और पीड़ितों की मदद

UNHCR इटली के कम्युनिकेशन अधिकारी ने बताया कि एजेंसी अब इस हादसे के जीवित बचे लोगों की मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि अब तक 20 शव बरामद किए गए हैं, जबकि उतने ही लोग लापता हैं. इस साल केंद्रीय भूमध्य सागर में अब तक 675 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं. अधिकारी ने कहा कि कानूनी मार्गों को मजबूत करना जरूरी है ताकि ऐसे हादसे कम हो सकें.

हादसे के हालात

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) के मेडिटेरेनियन कोऑर्डिनेशन ऑफिस के प्रवक्ता फ्लावियो डी जियाकोमो ने हादसे के बारे में बताया कि लगभग 95 लोग लीबिया से दो नावों पर निकले थे. एक नाव में पानी भरने के बाद सभी यात्रियों को दूसरी नाव में जाना पड़ा जो ओवरलोड होने की वजह से पलट गई. इस दुर्घटना में 60 लोग बचाए गए हैं, जबकि लगभग 35 लोग मृत या लापता माने जा रहे हैं.

साल 2025 में प्रवासी संकट

IOM के आंकड़ों के अनुसार, 13 अगस्त तक 2025 में भूमध्य सागर के मार्गों में कम से कम 962 प्रवासी मर चुके हैं. इसमें 675 केंद्रीय, 155 पश्चिमी और 132 पूर्वी भूमध्य सागर में मरे हैं. Euronews के अनुसार, साल की पहली छमाही में इटली ने समुद्र के रास्ते 30,060 शरणार्थियों और प्रवासियों को प्रवेश दिया, जो पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है.