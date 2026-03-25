पेट में जाएगी मछली और पता भी नहीं चलेगा... सीफूड से दूर भागने वालों के लिए अनोखी ट्रिक, बिन मुंह बनाए कर जाएंगे चट

America Sea Food Culture: अमेरिका में बाकी देशों के मुकाबले मछली की खपत काफी कम है. ऐसे में यहां लोगों को मछली खिलाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं. इसको लेकर ताइवान की एक कंपनी सामने आई है.
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Sea Food In America: दुनिया के हर कोने में आपको तरह-तरह के पकवान मिल जाएंगे. सभी का जायका अलग-अलग होता है. भारत के बटर चिकन, नान, बिरयानी और छोटले-भटूरों की तरह ही अमेरिका के लोग पिज्जा, बैमबर्गर, सैंडविच, पैनकेक और फ्राइज-हॉट डॉग जैसे फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं. यहां चिकन-बीफ की तुलना में लोग मछली और सीफूड का सेवन बेहद कम करते हैं. ऐसे में यहां सी फूड इंडस्ट्री कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए अनोखा रास्ता अपना रही है.
अमेरिका में मछली को इस तरह से डाइट में इस्तेमाल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल्कुल भी मछली जैसी न लगे. यहां फ्राइड चिकन, मीट बॉल, सलामी और बर्गर के रूप में सीफूड को मार्केट में उतारा जा रहा है. इंडस्ट्री का मानना है कि अगर मछली दिखने और स्वाद में मांस जैसी होगी तो अमेरिकी कस्टमर्स इसे आसानी से अपनी डाइट में शामिल करेंगे. हाल ही में यह ट्रेंड बोस्टन में आयोजित एक सीफूड एक्सपो में देखने को मिला.
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एक्सपो में आई ताइवान की कंपनी 'टूना फ्रेश' टूना मछली से बने फ्राइड नगेट्स और चिकन टेंडर जैसे प्रोडेक्ट्स बेच रही है. इसको लेकर कंपनी के प्रवक्ता जैक ची ने कहा कि US मार्केट में एंट्री के लिए फ्राइड फूड सबसे ज्यादा असरदार तरीका साबित हो रहा है. इसके अलावा लॉस एंजिलिस की 'एसके फूड ब्रांड्स' भी झींगा से बने बर्गर और स्लाइडर पेश कर रही है. इसका मकसद सी फूड से दूरी बनाने वाले लोगों को आसान ऑप्शन देना है.
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बता दें कि अमेरिका में बाकी देशों के मुकाबले सीफूड का सेवन पारंपरिक रूप से बिल्कुल अलग है. यहां 1 औसत अमेरिकी सालभर में लगभग 8 किलो सीफूड ही खाता है, जबकि इसका ग्लोबल एवरेज लगभग 20 किलो है. कुछ यूरोपीय देशों में इसकी खपत 40 किलो है. अमेरिका में अब इस पहल को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं. 'नॉर्थ अमेरिकन मरीन अलायंस' की कॉर्डिनेटिंग डायरेक्टर निआज डॉरी का कहना है कि मछली को उसके असली रूप से दूर ले जाना टिकाऊ और लोकल फिश इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक हो सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने इस बदलाव को मछली से दूर भागने वाले बच्चों और युवाओं के लिए फायदेमंद बताया है.