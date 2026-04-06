अमेरिका की जिस सील ने PAK में घुसकर ओसामा को मारा था, उसी ने ईरान में अपने पायलट को मौत के मुंह से निकाला

US Special Forces: अमेरिका ने दावा किया कि SEAL Team 6 ने ईरान में फंसे एक सैनिक को बचाया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साहसी मिशन बताया. हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया है. बता दें कि ये वही यूनिट है जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था.
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SEAL Team 6: अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी स्पेशल फोर्स यूनिट ने ईरान के अंदर एक जोखिम भरे मिशन में एक घायल सैनिक को सफलतापूर्वक बचाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक बताया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मिशन अमेरिकी नौसेना की खास यूनिट SEAL Team 6 ने अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार, ये वही यूनिट है जिसने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार गिराने वाले ऑपरेशन को अंजाम दिया था.
अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान को ईरान के इलाके में मार गिराया गया था. इस घटना में एक पायलट को तुरंत बचा लिया गया था लेकिन दूसरा पायलट पहाड़ी इलाके में फंस गया था.
घायल पायलट करीब दो दिन तक दुश्मन के इलाके में छिपा रहा. इस दौरान ईरानी सुरक्षा बल उसकी तलाश में जुटे थे. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया, जिसके बाद विशेष बलों को उसे निकालने के लिए भेजा गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, रात के समय इस मिशन को अंजाम दिया गया. बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी विमानों ने ऊपर से कवर दिया, ताकि ईरानी काफिले उस इलाके के पास न पहुंच सकें.
SEAL Team 6, जिसे आधिकारिक तौर पर नेवल स्पेशल वारफेयर डेवलपमेंट ग्रुप कहा जाता है, अमेरिकी सेना की सबसे गुप्त और विशेष इकाइयों में से एक है. इसका गठन 1980 में ईरान में हुए एक असफल मिशन के बाद किया गया था. यह मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ था, जिसमें तेहरान में बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ऑपरेशन विफल हो गया था और 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी.
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इस घटना के बाद अमेरिका ने अपनी विशेष अभियान क्षमताओं को मजबूत करने का फैसला किया था. आज यह यूनिट आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधक बचाव और उच्च जोखिम वाले मिशनों में विशेषज्ञ मानी जाती है.
SEAL Team 6 कई बड़े और चर्चित अभियानों में शामिल रही है. इनमें पाकिस्तान में 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने वाला ऑपरेशन सबसे प्रमुख है. इसके अलावा 2009 में सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए एक अमेरिकी जहाज के कप्तान को भी इसी यूनिट ने बचाया था. यह यूनिट जमीन, समुद्र और हवा तीनों परिस्थितियों में काम करने के लिए प्रशिक्षित होती है.