'तुम्हारे पास ताकत थी, इसलिए...', भारतीय मूल के जज के आगे क्यों रो पड़ा हिपहॉप दिग्गज? फिर भी सुनाई 50 महीने की सजा

Indian-origin judge Arun Subramanian: सोशल मीडिया और हिप-हॉप की दुनिया के बड़े नाम सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को अब चार साल से ज्यादा की जेल की सज़ा सुनाई गई है. उन पर लंबे समय से ड्रग्स और सेक्स पार्टियों से जुड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं. करीब दो महीने तक चले मुकदमे में कई महिलाओं ने उनके खिलाफ गवाही दी और बताया कि कैसे उन्हें धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया और शोषण झेलना पड़ा. इस ट्रायल ने हिप-हॉप इंडस्ट्री को हिला दिया और दिखा दिया कि पावर और पैसे के बल पर अपराध कितने लंबे समय तक छिपाए जा सकते हैं.

जज अरुण सुब्रमणियन ने सुनाया फैसला

इस केस की सुनवाई भारतीय मूल के जज अरुण सुब्रमणियन ने की. उन्होंने डिडी को चार साल दो महीने की सज़ा के साथ 5 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया. जज ने कोर्ट में कहा कि यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डिडी के पास ताकत और संसाधन थे, जिसकी वजह से ये घटनाएं लंबे समय तक छिपती रहीं. उन्होंने गवाही देने वाली महिलाओं की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि उन्होंने उन लोगों की आवाज़ को भी सामने रखा, जो खुद सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए.

आरोप और सज़ा की असल वजह

डिडी पर आरोप था कि उन्होंने कई सालों तक अपनी गर्लफ्रेंड्स और पुरुष सेक्स वर्कर्स को ड्रग्स से भरे यौन कार्यक्रमों के लिए देशभर में बुलाया. हालांकि उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग और रैकेटियरिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन महिलाओं का शोषण और उन्हें धमकाने के आरोप साबित हुए. कोर्ट में उनका वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें उनके करियर और पर्सनल लाइफ की झलक थी. फैसले के दौरान डिडी काफी निराश दिखे और कोर्ट से नरमी बरतने की गुहार लगाई.

भारतीय मूल के जज की कहानी

इस मामले में सुर्खियों में आए अरुण सुब्रमणियन अमेरिका में पहले दक्षिण एशियाई मूल के फेडरल जज हैं. 1979 में पिट्सबर्ग में जन्मे सुब्रमणियन की पढ़ाई कोलंबिया लॉ स्कूल से हुई है. उन्हें 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था. अरुण ने अपने करियर में उपभोक्ताओं के अधिकार, बच्चों के शोषण और अवैध प्रथाओं से लड़ाई लड़ी है. वे एक सफल वकील रहे और अब न्यायाधीश के रूप में बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. डिडी केस का यह फैसला उनके करियर का एक ऐतिहासिक पल बन गया है.