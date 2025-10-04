Advertisement
trendingNow12947011
Hindi Newsदुनिया

'तुम्हारे पास ताकत थी, इसलिए...', भारतीय मूल के जज के आगे क्यों रो पड़ा हिपहॉप दिग्गज? फिर भी सुनाई 50 महीने की सजा

Sean Combs trial: हिप-हॉप स्टार सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को ड्रग्स और यौन शोषण केस में चार साल दो महीने की जेल और जुर्माना हुआ. भारतीय मूल के जज अरुण सुब्रमणियन ने महिलाओं की गवाही पर भरोसा जताकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तुम्हारे पास ताकत थी, इसलिए...', भारतीय मूल के जज के आगे क्यों रो पड़ा हिपहॉप दिग्गज? फिर भी सुनाई 50 महीने की सजा

Indian-origin judge Arun Subramanian: सोशल मीडिया और हिप-हॉप की दुनिया के बड़े नाम सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को अब चार साल से ज्यादा की जेल की सज़ा सुनाई गई है. उन पर लंबे समय से ड्रग्स और सेक्स पार्टियों से जुड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं. करीब दो महीने तक चले मुकदमे में कई महिलाओं ने उनके खिलाफ गवाही दी और बताया कि कैसे उन्हें धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया और शोषण झेलना पड़ा. इस ट्रायल ने हिप-हॉप इंडस्ट्री को हिला दिया और दिखा दिया कि पावर और पैसे के बल पर अपराध कितने लंबे समय तक छिपाए जा सकते हैं.

जज अरुण सुब्रमणियन ने सुनाया फैसला

इस केस की सुनवाई भारतीय मूल के जज अरुण सुब्रमणियन ने की. उन्होंने डिडी को चार साल दो महीने की सज़ा के साथ 5 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया. जज ने कोर्ट में कहा कि यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डिडी के पास ताकत और संसाधन थे, जिसकी वजह से ये घटनाएं लंबे समय तक छिपती रहीं. उन्होंने गवाही देने वाली महिलाओं की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि उन्होंने उन लोगों की आवाज़ को भी सामने रखा, जो खुद सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप और सज़ा की असल वजह

डिडी पर आरोप था कि उन्होंने कई सालों तक अपनी गर्लफ्रेंड्स और पुरुष सेक्स वर्कर्स को ड्रग्स से भरे यौन कार्यक्रमों के लिए देशभर में बुलाया. हालांकि उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग और रैकेटियरिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन महिलाओं का शोषण और उन्हें धमकाने के आरोप साबित हुए. कोर्ट में उनका वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें उनके करियर और पर्सनल लाइफ की झलक थी. फैसले के दौरान डिडी काफी निराश दिखे और कोर्ट से नरमी बरतने की गुहार लगाई.

भारतीय मूल के जज की कहानी

इस मामले में सुर्खियों में आए अरुण सुब्रमणियन अमेरिका में पहले दक्षिण एशियाई मूल के फेडरल जज हैं. 1979 में पिट्सबर्ग में जन्मे सुब्रमणियन की पढ़ाई कोलंबिया लॉ स्कूल से हुई है. उन्हें 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था. अरुण ने अपने करियर में उपभोक्ताओं के अधिकार, बच्चों के शोषण और अवैध प्रथाओं से लड़ाई लड़ी है. वे एक सफल वकील रहे और अब न्यायाधीश के रूप में बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. डिडी केस का यह फैसला उनके करियर का एक ऐतिहासिक पल बन गया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Sean Combs trial

Trending news

तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
;