नेपाल में दूसरी 'प्रलय' का खतरा! आ गई सबसे बड़ी चेतावनी, ऊपर छिपकर बैठी है 'मौत'

Nepal News: नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ ने एक और आपदा का डर पैदा कर दिया है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि नेपाल-चीन सीमा के पास ऊपरी इलाके में अभी भी रुकावट बनी हुई है, जिससे बाढ़ का पानी दोबारा तेजी से आ सकता है.
यह चेतावनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) ने दी है. काठमांडू में स्थित यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के आठ देशों-भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए काम करता है.
1983 में बनाया गया ICIMOD हिमालय क्षेत्र में पहाड़ी पर्यावरण, ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन और आपदा के खतरों की स्टडी करने वाले अहम वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है. ICIMOD ने बयान में कहा, 26 अगस्त को अचानक बाढ़ आई, जिससे पानी, गाद और बड़े पत्थरों का भारी सैलाब भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में बहने लगा. कुछ ही मिनटों में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे अधिकारी और वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश में जुट गए कि इस आपदा का कारण क्या था और क्या आगे और खतरा हो सकता है.
ICIMOD की सबसे गंभीर चेतावनी संगठन में जलवायु और पर्यावरणीय जोखिम विभाग के प्रमुख कियांगगोंग झांग की ओर से आई. झांग ने कहा, 'जिस जगह पर पिछले साल रसुवा में बाढ़ से तबाही मची थी, वह इलाका एक बार फिर खतरे में है. आशंका है कि लेन्डे खोला में हिमस्खलन के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक कारण की पुष्टि नहीं हुई है.
नेपाल-चीन सीमा पर ऊपरी इलाके में अभी भी रुकावट बनी हुई है, इसलिए अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दूसरी बार बाढ़ आने का खतरा है और जिलोंग पोर्ट के लिए लोगों को वहां से निकालने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.' यह चेतावनी इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि प्रभावित इलाके में पिछले साल भी ऐसी ही आपदा आई थी.
ICIMOD के वैज्ञानिकों का कहना है कि बेसिन का वही हिस्सा, जहां 2024 में भीषण बाढ़ आई थी, एक बार फिर टेंशन का सेंटर प्वॉइंट बन गया है.
नुआकोट और धाडिंग जिलों में नदी के निचले इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है क्योंकि वहां भी लगातार असर पड़ने की आशंका है.
शुरुआती आकलन के मुताबिक, इस खौफनाक घटना ने एक बार फिर बुनियादी ढांचे और हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है.
साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों और नदी घाटी की बस्तियों के लिए खतरा पैदा कर दिया है.
खबरों के मुताबिक, बाढ़ स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई, जब भोटे कोशी बेसिन में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा. बाढ़ का पानी भोटे कोशी नदी से होता हुआ त्रिशूली रिवर सिस्टम में बह गया.
हाइड्रोलॉजिकल माप से इस घटना की भयानक तीव्रता का पता चलता है. खबरों के मुताबिक, गल्छी में त्रिशूली नदी का जलस्तर सिर्फ 30 मिनट में नौ मीटर तक बढ़ गया. मलेखु में भी इतने ही समय में नदी का जलस्तर सात मीटर तक बढ़ गया. पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ना इस बात का संकेत है कि ऊपर की ओर से भारी मात्रा में पानी और मलबा अचानक नीचे आया है. वैज्ञानिक अब इस आपदा के कई संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं.
एक मुख्य अनुमान यह है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिमस्खलन हुआ था. प्रभावित इलाकों से मिली वीडियो फुटेज और जानकारी के आधार पर शुरुआती अनुमान बताते हैं कि बर्फ और चट्टानों का एक विशाल ढेर भोटे कोशी नदी की सहायक नदी, लेंधे खोला में गिरा होगा.
ऐसी घटना से भारी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है और पानी की एक जबरदस्त लहर पैदा हो सकती है, जो चट्टानों, तलछट और मलबे को अपने साथ बहाते हुए नीचे की ओर तेजी से बढ़ सकती है.
जांच के दायरे में एक दूसरी संभावना भूस्खलन से बने अस्थायी बांध की भी है. विशेषज्ञों का मानना है कि हिमस्खलन से आए मलबे ने नदी के ऊपरी हिस्से में किसी संकरे स्थान पर नदी का बहाव रोक दिया होगा.
ऐसी रुकावट के पीछे जमा होने वाला पानी एक खतरनाक प्राकृतिक बांध बना सकता है. अगर रुका हुआ पानी अचानक अपना रास्ता बना ले, तो इससे बाढ़ की एक और शक्तिशाली लहर पैदा हो सकती है. यह संभावना तुरंत चिंता का विषय बन गई है क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि हो सकता है कि रुकावट अभी भी बनी हुई हो.
वैज्ञानिक आपदा के दौरान रिकॉर्ड किए गए असामान्य भूकंपीय संकेतों का भी विश्लेषण कर रहे हैं. भूकंपीय रिकॉर्ड की शुरुआती जांच से पता चला है कि प्रभावित क्षेत्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर जिलोंग में स्थित मॉनिटरिंग स्टेशनों और झांगमू में एक अन्य स्टेशन ने असामान्य गतिविधि का पता लगाया था. शोधकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये संकेत हिमस्खलन या ढलान के किसी बड़े हिस्से के गिरने (स्लोप फेलियर) से पैदा हुए थे. हालांकि, ICIMOD ने इस बात पर जोर दिया है कि भूकंपीय संकेतों और बाढ़ के बीच अभी तक कोई सीधा कारण-प्रभाव संबंध स्थापित नहीं हुआ है.
यह घटना क्रायोस्फीयर (पृथ्वी के जमे हुए हिस्से, जिनमें ग्लेशियर, बर्फ के मैदान और पर्माफ्रॉस्ट शामिल हैं) से पैदा होने वाले खतरों के बारे में बढ़ती चिंताओं को बताती है. इन नाजुक पहाड़ी वातावरणों में बदलाव बिना किसी पूर्व चेतावनी के सिलसिलेवार आपदाओं (कैस्केडिंग डिजास्टर्स) को जन्म दे सकते हैं.
ICIMOD में आपदा जोखिम मिटिगेशन स्पेशलिस्ट शाश्वत सान्याल ने इस घटना को एक उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि कैसे आपस में जुड़े पहाड़ी खतरे तेजी से ऐसी आपदाओं में बदल सकते हैं जो मानव बस्तियों को प्रभावित करती हैं.
सान्याल ने कहा, 'ल्हेन्डे खोला में चौदह महीनों में दो बार बाढ़ आई है. इस बार शायद बर्फ के हिमस्खलन के कारण नदी का बहाव रुक गया और अचानक नीचे की ओर पानी का तेज बहाव (सर्ज) हुआ. जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, इसकी पुष्टि की जाएगी. ये सिलसिलेवार खतरे हैं. क्रायोस्फीयर की एक घटना कुछ ही घंटों में किसी बस्ती में बाढ़ का रूप ले लेती है.'
ICIMOD में सीनियर क्रायोस्फीयर एक्सपर्ट मोहम्मद फारूक आजम ने इस बात पर जोर दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में चरम खतरे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए मजबूत सीमा-पार सहयोग की जरूरत है.
आजम ने कहा, 'क्रायोस्फीयर से जुड़े खतरों की बढ़ती फ्रीक्वेंसी अब पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है. इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि हमारे मौजूदा कोशिश इस तेजी से हो रहे बदलाव का सामना करने के काबिल नहीं है. लेन्डे खोला में आई आपदा क्षेत्रीय सहयोग का एक और कारण है, जहां सरकारों को ऐसे सीमा-पार खतरों से निपटने के लिए कुछ संयुक्त और ठोस कदम उठाने चाहिए.'
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हालांकि जलवायु परिवर्तन हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियरों, बर्फ की स्थिति, पर्माफ्रॉस्ट और पहाड़ी ढलानों को बदल रहा है, लेकिन यह तय करना अभी जल्दबाजी होगी कि इस खास घटना में जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका थी.
जैसे-जैसे वैज्ञानिक हाइड्रोलॉजिकल, भूकंपीय और सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, उनका तुरंत ध्यान ऊपर की ओर संदिग्ध रुकावट की स्थिरता का पता लगाने पर है. भोटे कोशी और त्रिशूली रिवर सिस्टम के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए खतरा शायद अभी टला नहीं है. ICIMOD की चेतावनी कि दूसरी बाढ़ आ सकती है, ने हिमालय की सबसे संवेदनशील पहाड़ी घाटियों में से एक में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशों और लगातार निगरानी की जरूरत को और बढ़ा दिया है.
वहीं, नेपाल में आई आपदा को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने कहा कि फ्लैश फ्लड की वजह भूकंप नहीं, बल्कि लैंडस्लाइड था. एजेंसी ने कहा कि जिस भूकंप जैसी हलचल की शुरुआती रिपोर्ट मिली थी, वह असल में 'ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव' की घटना थी, जिसके कारण बाद में निचले इलाकों में भारी तबाही हुई.
USGS ने बताया कि नेपाल के समय के मुताबिक, सुबह 8:37 बजे काठमांडू के उत्तर में नेपाल-चीन सीमा पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था. हालांकि, बाद में एजेंसी ने साफ किया कि जिस घटना को शुरू में भूकंप बताया गया था, वह असल में ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव की घटना थी.
प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों की शुरुआती स्टडी से पता चला कि नेपाल-चीन रसुवागढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में ल्हेंडे नदी में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से मलबे वाली बाढ़ आई थी.