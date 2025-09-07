भारत पर 50% टैरिफ के बाद रूस पर प्रतिबंधों का सेकेंड फेज और पुतिन को देंगे दंड? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले- I am...

US sanctions against Russia: सुपरपावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को समझना नामुमकिन भले ही न हो लेकिन मुश्किल जरूर है. अक्सर अपने दोस्तों की बड़ाई कर देने वाले ट्रंप कब अपने उन्हीं दोस्तों पर दंड लगा दें, ये खुद उनके साथ रहने वाले लोग भी न जान पाते होंगे. रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से ये बात बहुत अच्छी तरह समझी जा सकती है. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा चुके ट्रंप के निशाने पर अब उनके एक और पुराने फ्रेंड पुतिन आ गये हैं.

रूस को दंड देंगे ट्रंप?

ट्रंप ने रविवार को नया ऐलान किया कि वो अमेरिका को महान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. वहीं पत्रकारों ने जब उनसे ये पूछा कि क्या वो अब रूस पर प्रतिबंधों का दूसरा चरण लागू करके राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को दंड देंगे, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने पूरे जोशो खरोश के साथ मुस्कुराते हुए कहा- Yes I am...

#WATCH | Washington, DC | On being asked if he is ready to move to the second phase of sanctions against Russia and punishing Putin, US President Donald Trump says, "Yes, I am..."

(Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/Z4QHLXA07y — ANI (@ANI) September 7, 2025

भारत के लिए वेट एंड वाच?

ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में ऐसे ऐसे दावे किए हैं जो बहुतों की समझ से परे हैं. दोस्ती के लिहाज से बात करें तो एलन मस्क जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति बनवाने में तन मन धन झोंक दिया आज वो दोनों जानी दुश्मन बने घूम रहे हैं. रूस पर प्रतिबंध लगाकर पुतिन को दंड देने की बात कह ही दी है. भारत के लिए ट्रंप कभी टैरिफ लगाने में हद से गुजर जाने की बात करते हैं तो कभी पीएम मोदी का नाम लेकर उनकी दोस्ती की बात करने हुए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने लगते हैं. वो अब तक भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा चुके हैं. ट्रंप के मातहत काम करने वाले अमेरिकी वाणिज्यिक मंत्री से लेकर उनके ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो तक सब भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, भारत ने उनके बयानों पर कोई तल्ख प्रतिक्रिया नहीं दी तो अब वो सब खुद कंफ्यूज दिख रहे हैं.