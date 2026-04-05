मौत को मात देकर वापस लौटा अमेरिका के F15 का दूसरा पायलट, गोलियों की बारिश के बीच हुआ रेस्क्यू-US

2nd Piolot Recovered from Iran: ईरान में गिरने वाला अमेरिका का दूसरा पायलट भी मिल गया है. इसकी जानकारी अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है. उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज हर कोई गर्व कर सकता है. यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों के बीच फंसा हुआ था. दुश्मन हर घंटे उसके करीब पहुंच रहे थे, लेकिन वह कभी अकेला नहीं था. ट्रंप ने आगे कहा कि सैन्य इतिहास में यह पहली बार है जब दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर दो अमेरिकी पायलटों को अलग-अलग ऑपरेशनों में सुरक्षित बचाया गया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा,'हमने उसे ढूंढ लिया!मेरे प्यारे अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया. यह ऑपरेशन हमारे एक शानदार क्रू मेंबर अधिकारी के लिए था, जो एक बेहद सम्मानित कर्नल भी हैं और मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वह अब पूरी तरह सुरक्षित हैं.'

खतरनाक पहाड़ियों में फंसा था पायलट

ट्रंप ने लिखा कि यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों के बीच फंसा हुआ था. दुश्मन हर घंटे उसके करीब पहुंच रहे थे, लेकिन वह कभी अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, वॉर सचिव, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और साथी सैनिक 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नजर रख रहे थे और उसे बचाने की योजना बना रहे थे.

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अमेरिकी सेना ने दर्जनों विमान भेजे

उन्होंने बताया कि मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दर्जनों विमान भेजे, जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे, ताकि उसे सुरक्षित वापस लाया जा सके. उसे चोटें आई हैं, लेकिन वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा. यह चमत्कारी रेस्क्यू ऑपरेशन, कल एक और बहादुर पायलट के सफल बचाव के बाद हुआ है. उस ऑपरेशन की पुष्टि हमने इसलिए नहीं की थी ताकि दूसरे ऑपरेशन को खतरा न हो.

'सैन्य इतिहास में यह पहली बार हुआ ऐसा'

ट्रंप ने आगे कहा कि सैन्य इतिहास में यह पहली बार है जब दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर दो अमेरिकी पायलटों को अलग-अलग ऑपरेशनों में सुरक्षित बचाया गया है. हम कभी भी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे.ट्रंप ने आगे लिखा कि यह हकीकत कि हमने ये दोनों ऑपरेशन बिना एक भी अमेरिकी के मारे या घायल हुए पूरा कर लिया, यह साबित करता है कि हमने ईरान के आसमान में पूरी तरह से हवाई प्रभुत्व हासिल कर लिया है.

हर कोई गर्व कर सकता है- ट्रंप

ट्रंप की पोस्ट में आगे लिखा कि यह एक ऐसा पल है जिस पर हर अमेरिकी, चाहे वह रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो या कोई और, गर्व कर सकता है और एकजुट हो सकता है. हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे पेशेवर और सबसे घातक सेना है. गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस हमारे सैनिकों को, और सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं.

ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने नष्ट किए दो, C130 हेलीकॉप्टर

दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने खुद के हेलीकॉप्टर्स को नष्ट किया है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि C-130 विमान फंस गए थे और बचाव दल को वापस लाने के लिए उन्हें तीन अतिरिक्त विमान भेजने पड़े. अधिकारियों ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ने C-130 विमानों को इसलिए नष्ट कर दिया, ताकि वे ईरान के हाथों में न पड़ सकें.

इससे पहले अमेरिकी अधिकारी डॉन बेकन ने कहा है कि दूसरी अमेरिकी वायुसेना (USAF) के क्रू सदस्य के सुरक्षित बचाए जाने की खबर हमारे लिए राहत और दुआओं का जवाब है. उन्होंने सर्च और रेस्क्यू टीमों और स्पेशल फोर्सेस की बहादुरी की सराहना की और उम्मीद जताई कि कोई जानमाल का नुकसान न हुआ हो. साथ ही उन्होंने F-15E विमान के वेपन सिस्टम्स ऑफिसर की भी तारीफ की, जिन्होंने बेहद खतरनाक हालात में अपने बचाव के कौशल का इस्तेमाल किया.

दो पायलट्स ने किया था इजेक्ट

पिछले दिनों अमेरिका का F-15E फाइटर जेट ईरान के अंदर ऑपरेशन के दौरान गिरा. इस जेट में आमतौर पर 2 क्रू मेंबर होते हैं. एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर. जेट गिरने के बाद दोनों क्रू मेंबर ने इजेक्ट किया. शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक क्रू मेंबर बचकर निकलने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरा अभी तक लापता था. दूसरे पायलट को ढूंढकर लाने वालों के लिए ईरान ने बड़ा इनाम देने की बात कही थी. हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका भी उसे बचाने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चला रहा था.