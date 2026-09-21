ऑस्ट्रेलिया से US के लिए निकले F-35 के सीक्रेट पार्ट्स रास्ते में गायब! हांगकांग पहुंचने से मचा हड़कंप, चीन 'साजिश' ने बढ़ाई टेंशन

अमेरिका के सबसे आधुनिक और महंगे लड़ाकू विमानों में शामिल F-35 Lightning II से जुड़े संवेदनशील पार्ट्स को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की डिफेंस सप्लाई चेन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका मरम्मत के लिए भेजे जा रहे F-35 के कुछ पार्ट्स रास्ते में अचानक हांगकांग डायवर्ट हो गए और बाद में उनकी स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए. इस खेप में F-35 की एक ऐसी कॉकपिट कैनोपी भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसमें विमान की स्टील्थ क्षमता से जुड़ी तकनीक इस्तेमाल होती है.
मामला सामने आने के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग और कांग्रेस के स्तर पर जांच शुरू हो गई है. हालांकि अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि चीन ने इन पार्ट्स को हासिल कर लिया है या उनका तकनीकी रिसर्च की है. असली सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के लिए जाने वाली संवेदनशील सैन्य खेप हांगकांग कैसे पहुंची और इस समय वह किसके कब्जे में है.
रिपोर्ट के मुताबिक F-35 के कुछ ऐसे कंपोनेंट, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल के बाद मरम्मत की जरूरत थी, उन्हें अमेरिका भेजा जा रहा था. ऑस्ट्रेलिया के पास F-35 की अपनी मेंटेनेंस ताकत है, लेकिन कुछ विशेष कंपोनेंट की मरम्मत अमेरिका में की जाती है.
यह शिपमेंट लॉकहीड मार्टिन के लिए काम करने वाले एक मध्यस्थ के जरिए भेजा जा रहा था, लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर ट्रांजिट के दौरान शिपमेंट का रूट बदल गया और वह अमेरिका पहुंचने के बजाय हांगकांग पहुंच गया. यह अभी साफ नहीं है कि रूट क्यों बदला, किसने बदला और यह किसी लॉजिस्टिक गलती का नतीजा था या किसी अनधिकृत कार्रवाई का.
इस पूरे मामले को गंभीर बनाने वाली सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक खेप में F-35 की एक कॉकपिट कैनोपी भी थी. सामान्य तौर पर कैनोपी को सिर्फ विमान के कॉकपिट को ढकने वाला पारदर्शी हिस्सा समझा जा सकता है, लेकिन F-35 में यह महज एक साधारण शीशा नहीं है. इसकी संरचना और कोटिंग विमान की Low Observable यानी stealth क्षमता से जुड़ी है. यही वजह है कि अमेरिकी अधिकारियों के लिए इस कंपोनेंट का किसी अनऑथराइज पार्टी के हाथ लगना एक आम स्पेयर पार्ट के खो जाने से कहीं ज्यादा संवेदनशील मामला माना जा रहा है. किसी प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तविक कंपोनेंट पहुंचने पर वह उसकी सामग्री, संरचना और निर्माण तकनीक का अध्ययन कर सकता है.
यहां सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हांगकांग है. हांगकांग चीन का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है. इसलिए अमेरिकी अफसरों और सांसदों के बीच यह चिंता पैदा हुई कि अगर F-35 कंपोनेंट हांगकांग में किसी ऐसे नेटवर्क या व्यक्ति के पास पहुंचा हो, जिसके चीन के साथ रिश्ते अच्छे हों, तो इससे अमेरिकी और सहयोगी देशों की सैन्य तकनीक को संभावित जोखिम पैदा हो सकता है, लेकिन इसे सीधे तौर पर यह कहना कि 'चीन ने F-35 के पार्ट्स हासिल कर लिए', अभी उपलब्ध जानकारी से साबित नहीं होता. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी यह तक स्पष्ट नहीं है कि हांगकांग पहुंचने के बाद इन कंपोनेंट्स को किसने हासिल किया और फिलहाल वे कहां हैं. अमेरिकी अधिकारी उन्हें वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
अमेरिकी रक्षा विभाग के F-35 ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस ने मामले की जानकारी होने की पुष्टि की है. कार्यालय ने इसे 'Unserviceable F-35 Lightning II components' की शिपमेंट से जुड़ा मामला बताया है. अमेरिकी अधिकारी इन कंपोनेंट्स को वापस हासिल करने, घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए सुरक्षा उपाय लागू करने पर काम कर रहे हैं. अमेरिकी कांग्रेस के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकाटेरियों को भी इस मामले पर ब्रीफिंग दी गई है.
ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं बताया है. ऑस्ट्रेलियाई रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि सरकार क्लासिफाइड और एक्सपोर्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी की सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लेती है. ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा कि उसके पास रक्षा मंत्रालय के जरिए चलाई जाने वाली एक मजबूत एक्सपोर्ट कंट्रोल व्यवस्था है. यानी ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि संवेदनशील रक्षा तकनीक को नियंत्रित करने के लिए उसके पास कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है.
ऑस्ट्रेलिया F-35 कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सहयोगी देश है. उसके पास 72 F-35A विमान हैं. वह अमेरिका के बाहर उन सात देशों में शामिल है जो F-35 के वैश्विक स्पेयर पार्ट्स को साझा करते हैं. इस व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन शामिल हैं.
यही इस मामले का सबसे संवेदनशील सवाल है. F-35 की स्टील्थ कैपेब्लिटी सिर्फ उसके आकार या बाहरी डिजाइन पर निर्भर नहीं करती. इसके लिए एयरक्राफ्ट की बाहरी सतह, मैटेरियल, कोटिंग्स, सेंसर और कई अन्य सिस्टम मिलकर काम करते हैं. अगर किसी दुश्मन देश के पास F-35 का कंपोनेंट पहुंच जाए तो वह उसपर रिसर्च कर सकता है. इससे उसके पास पहले से मौजूद खुफिया जानकारी को वेरिफाई करने या किसी तकनीक की बेहतर समझ तैयार करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक कैनोपी या कंपोनेंट को हासिल करने से F-35 की पूरी स्टील्थ टेक्नोलॉजी सामने आ जाएगी.
इस घटना ने F-35 के स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट को लेकर पुराने सवाल भी फिर सामने ला दिए हैं. 2023 में अमेरिकी गवर्नमेंट अकाउंटिब्लिटी ऑफिस यानी GAO ने F-35 मैनेजमेंट की समीक्षा की थ. रिपोर्ट में रक्षा विभाग की इनवेंट्री ट्रैकिंग और अकाउंटिब्लिटी व्यवस्था को लेकर कमियां बताई गई थीं. FreightWaves के मुताबिक उस समीक्षा में पांच साल की अवधि में 10 लाख से ज्यादा F-35 स्पेयर पार्ट्स के मिसिंग होने की जानकारी सामने आई थी. GAO ने नुकसान की निगरानी को लेकर भी सवाल उठाए थे.