World Interesting Facts: आपकी थाली से लेकर ब्यूटी प्रॉडक्ट्स तक, वो 'विदेशी' तेल जो हर काम में होता है इस्तेमाल

Specialities of Malaysian Palm Oil: आप सोच भी नहीं सकते कि सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक, आप एक ही चीज़ का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं. शायद आपने कभी इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया होगा. यह वही चीज़ है जो आपकी कॉफी के साथ खाए जाने वाले बिस्किट में है, नूडल्स में है, आपकी लिपस्टिक में है, यहां तक कि आपके कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट में भी मौजूद होती है. अगर आप नहीं सोच पाए हैं तो कोई बात नहीं. इस बारे में हम ही आपको बता देते हैं. इसका नाम है पाम ऑयल (Palm Oil).

पॉम ऑयल तो यूं तो कई देश बनाते हैं लेकिन दुनिया भर की फैक्ट्रियों, बेकरीज़, परफ्यूम और पावर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मलेशियाई पाम ऑयल. यह तेल अब सिर्फ एक खाद्य उत्पाद नहीं रहा, बल्कि आधुनिक जीवन की हर जरूरत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है.

हर चीज़ में मौजूद, हर किसी के लिए जरूरी

पाम ऑयल की खासियत यही है कि यह हर जगह फिट बैठता है. इंस्टैंट नूडल्स में कुरकुरापन देने से लेकर चॉकलेट में मुलायम टेक्सचर तक, और ब्यूटी क्रीम में स्मूदनेस से लेकर डिटर्जेंट में झाग तक इसकी भूमिका अद्भुत है. दुनिया भर में हर साल 200 मिलियन टन से ज़्यादा पाम ऑयल उत्पादित होता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा मलेशिया से आता है.

भोजन उद्योग, कॉस्मेटिक सेक्टर, और अब बायोफ्यूल. ये तीनों ही चीजें इस तेल के बिना अधूरे हैं. इसलिए प्रोफेसर तन चिन पिंग, जो दो दशकों से अधिक समय से पाम ऑयल की क्वालिटी और सुरक्षा पर शोध कर रहे हैं. वे कहते हैं, 'यह दुनिया का सबसे बहुमुखी और सुरक्षित वनस्पति तेल है.'

मलेशियाई पाम ऑयल क्यों है इतना लोकप्रिय?

पाम ऑयल की सबसे बड़ी ताकत है, इसकी हीट स्टेबिलिटी (heat stability). जहां सोयाबीन या सूरजमुखी जैसे कई तेल ज़्यादा तापमान पर अपने पोषक तत्व खो देते हैं या हानिकारक बाय-प्रोडक्ट बना लेते हैं, वहीं पाम ऑयल स्थिर रहता है. यह उच्च तापमान पर भी न तो जल्दी जलता है और न ही अपनी गुणवत्ता खोता है. यही कारण है कि फास्ट फूड, बेकिंग और स्नैक्स उद्योग में यह सबसे पसंदीदा तेल बन चुका है. चिप्स, पेस्ट्री, डोनट्स, सबकी कुरकुराहट और स्वाद के पीछे यही तेल है.

पर्यावरण और संतुलन की चुनौती

हालांकि पाम ऑयल की बढ़ती मांग ने पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ाई हैं. जैसे वनों की कटाई और जैव विविधता पर असर पड़ा है. हाल के वर्षों में मलेशियाई उद्योग ने टिकाऊ उत्पादन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं. अब 'सस्टेनेबल पाम ऑयल' अब एक नया ट्रेंड बन चुका है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि तेल उत्पादन से पर्यावरण या स्थानीय समुदाय को नुकसान न पहुंचे.

उद्योग के विशेषज्ञ बताते हैं कि आज लगभग 90% से ज़्यादा प्लांटेशन ने सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है. इसका मतलब है कि आधुनिक तकनीक और जिम्मेदारी दोनों साथ चल रही हैं.

वैश्विक बाज़ार में सुनहरी मौजूदगी

पाम ऑयल आज लगभग 160 देशों में निर्यात होता है. अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका हर जगह इसकी खपत लगातार बढ़ रही है.

यह अकेले ही दुनिया की कुल वनस्पति तेल खपत का करीब 40% हिस्सा बनाता है. 1980 में जब इसकी मांग केवल 5 मिलियन टन थी, तो आज यह बढ़कर 79 मिलियन टन से भी अधिक हो चुकी है. यह वृद्धि सिर्फ उपभोग की नहीं, बल्कि जीवनशैली की भी कहानी कहती है. जैसे-जैसे दुनिया तेज़ हुई, सुविधाजनक और टिकाऊ तेल की ज़रूरत भी बढ़ती गई.

खाना ही नहीं, सुंदरता में भी अहम भूमिका

पाम ऑयल की यात्रा रसोई से बाथरूम तक फैली है. कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, शैंपू, साबुन हर जगह इसका उपयोग होता है. इसकी रासायनिक स्थिरता और प्राकृतिक चिकनाहट इसे त्वचा के लिए भी सुरक्षित बनाती है. यानी यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सौंदर्य उद्योग की रीढ़ भी है.

भविष्य का ईंधन भी यही

दिलचस्प बात यह है कि पाम ऑयल अब सिर्फ खाने या सौंदर्य उत्पादों तक सीमित नहीं रहा. यह बायोफ्यूल यानी हरित ईंधन के रूप में भी उभर रहा है. कई देशों में बसों और पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशक में जब दुनिया जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने की ओर बढ़ेगी, तब पाम ऑयल जैसे जैविक स्रोत अहम भूमिका निभाएंगे.

हर दाने, हर बूंद की अपनी कहानी

जिस तेल को आप सिर्फ खाना पकाने का साधन समझते हैं, वही असल में आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में मौजूद है. आपके भोजन, आपकी त्वचा, आपके कपड़े और शायद आपकी अगली यात्रा के ईंधन में भी. पाम ऑयल आज सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि वैश्विक जीवनशैली का अदृश्य आधार बन चुका है. यह एक ऐसा ‘गुप्त घटक’, जो हर घर, हर देश और हर इंसान की दिनचर्या में किसी न किसी रूप में शामिल है.