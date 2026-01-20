ट्रंप के ग्रीनलैंड के सपनों पर फिर जाएगा पानी? वैज्ञानिकों की रिपोर्ट होश उड़ा देगी

Greenland and Donald Trump: 'न खाता न बही, जो ट्रंप कहें वही सही'. इस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति सबको हांक रहे हैं. ग्रीनलैंड कब्जाने पर आमादा ट्रंप NATO से लेकर UN तक कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार हैं. ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस बर्फ के पहाड़ और बर्फीले समंदर के नीचे दबे कुदरत के अकूत खजाने पर उनकी नजर है, वहां संभव है कि बर्फ की चादर के 1000 फीट नीचे की सीक्रेट लेयर, ट्रंप के ग्रीनलैंड पाने के सपनों पर पानी फेर सकती है.

कैसे फेल हो सकता है ट्रंप का प्लान?

कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च ये बताती है कि ग्रीनलैंड की भौगौलिक स्थिति और वहां का वातावरण, बर्फ की चादर के नीचे जमा मिनरल्स तक पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं, इसलिए कुदरत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ग्रीनलैंड की बर्फ को लेकर नया खुलासा किया है. साइंटिस्ट ने पाया कि बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक नरम परत छिपी है, जो नरम मिट्टी और रेत से बनी है. ऐसी जगहों पर मौजूद बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ नीचे की सख्त चट्टानों पर टिके होते हैं. इस वजह से मजबूती से डटे रहते हैं. यानी मोटी बर्फ पिघलने के बजाए हमेशा जमी रहती है. लेकिन ग्रीनलैंड में मौजूद बर्फ सख्त पत्थरों पर नहीं, बल्कि इस नरम मिट्टी पर टिकी है. इस कारण आसानी से सरकने लगती है.

रगड़ या टकराव से होती है समस्या

वैज्ञानिकों के मुताबिक नीचे की नरम मिट्टी बर्फ को कमजोर बना रही है. जब बर्फ पिघलती है, तो उसका पानी नीचे जाकर मिट्टी को और चिकना बना देता है. इससे बर्फ और तेजी से खिसकती है. इतनी बड़ी बर्फ की चादर यह हलचल सहन नहीं कर पाती और टूटकर समुद्र में गिर जाती है. इसलिए ग्रीनलैंड की बर्फ जल्दी-जल्दी टूट रही है और पिघल रही है.

ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे खनन आसान नहीं!

वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में आगे ये भी कहा, 'ग्रीन लैंड की बर्फ जल्दी-जल्दी टूटने से कीमती रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे सोना, ग्रेफाइट, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जैसे दूसरे तत्वों का खनन करना बेहद मुश्किल हो जाता है. 'जियोलॉजी' में छपी स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि सेडिमेंट लेयर इस खनन के काम को मुश्किल बना देती है क्योंकि ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर पहले से ही अनस्टेबल होती है. जब धातुओं और दूसरी चीजों तक पहुंचने के लिए ग्रीनलैंड की बर्फ में ड्रिल किया जाएगा तो संभव है कि ग्लेशियर टूट सकते हैं, जिससे इंसानों की जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है.

द क्रायोस्फीयर में प्रकाशित 2022 की एक स्टडी के मुताबिक, किसी ग्लेशियर में खनन का काम करने के लिए एक स्थिर, जमी हुई बेडरॉक बेस की जरूरत होती है, जबकि ग्रीनलैंड की बर्फ बहुत कच्चे आधार पर टिकी हुई है.

सेडिमेंट लेयर कोई छोटी मोटी परत नहीं है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह परत ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे कुछ हिस्सों में 1000 फीट तक गहरी है. हालांकि, कुछ जगहों पर ये महज 15 फीट गहरी है. यह ऑफशोर ऑयल रिग्स के लिए भी एक समस्या है क्योंकि आस-पास के पानी में गिरने वाले आइसबर्ग की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. एनल्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी में 2024 की एक स्टडी की रिपोर्ट में अंटार्कटिका में आई ऐसी ही समस्याओं का जिक्र किया गया था, जहां अस्थिरता के कारण ड्रिलिंग नहीं की जा सकी थी.

वैज्ञानिकों की चेतावनी

रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ग्रीनलैंड को जंग का अखाड़ा बनाने का आइडिया वैज्ञानिकों की समझ से परे है. उनका कहना है कि ग्रीनलैंड के कुछ चुने हुए इलाकों में क्लाइमेट चेंज ज्यादा खतरनाक साबित होगा. क्योंकि माना जाता है कि यह सेडिमेंट लेयर दुनिया भर में समुद्र के लेवल को तेजी से बढ़ा रही है.