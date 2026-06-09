स्क्रीन पर खेल, दिमाग में कट्टरपंथ! शहजाद भट्टी युवाओं को बना रहा 'फुट सोल्जर', निशाने पर भारतीय नौजवान

हर टास्क को पूरा करने पर विनिग प्राइज के तौर मोटा पैसा देने का लालच दिया जाता है. पाक ISI और शहजाद भट्टी की इस साजिश को नाकाम करने के लिए ही सुरक्षा एजेंसियों ने 'ऑपेरशन बाउंड डाउन' चलाया. फुट सोल्जर बनने की चाहत रखने वालों लड़को को बाउंड डाउन कर उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है. 1000 से ज्यादा बनने वाले फुट सोल्जर को अब तक सुरक्षा एजेंसियां बाउंड डाउन कर चुकी है.