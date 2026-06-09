स्क्रीन पर खेल, दिमाग में कट्टरपंथ! शहजाद भट्टी युवाओं को बना रहा 'फुट सोल्जर', निशाने पर भारतीय नौजवान

India-Pakistan: पाकिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है. अब पाकिस्तान एक नई चाल चल रहा है. पाकिस्तान भारत के नौजवानों को ऑनलाइन गेमिंग एप्प के जरिए फंसा रहा है. खेल का नाम लेकर भारत के खिलाफ 'फुट सोल्जर' की फौज तैयार कर रहा है. सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में बाउंड डाउन किए गए कुछ लड़कों ने इस बात का खुलासा किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम, वाट्सएप्प के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग एप्प के जरिए पाकिस्तानी गैंगेस्टर शहजाद भट्टी नौजवानों को बरगला रहा है, इस काम में कई और पाकिस्तानी हैंडलर भी लगे हुए हैं. सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर हिंसक गेमिंग एप्प के जरिए पाक हैंडलर लड़कों का साइक्लोजिकल एनालिसिस करते हैं, फिर उनको इंस्टाग्राम और वाट्सएप्प के जरिए रियल टास्क दिए जाते हैं. इसके बाद उन्हें हथियार और हैंडग्रेनेड मुहैया कराए जाते हैं.
हर टास्क को पूरा करने पर विनिग प्राइज के तौर मोटा पैसा देने का लालच दिया जाता है. पाक ISI और शहजाद भट्टी की इस साजिश को नाकाम करने के लिए ही सुरक्षा एजेंसियों ने 'ऑपेरशन बाउंड डाउन' चलाया. फुट सोल्जर बनने की चाहत रखने वालों लड़को को बाउंड डाउन कर उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है. 1000 से ज्यादा बनने वाले फुट सोल्जर को अब तक सुरक्षा एजेंसियां बाउंड डाउन कर चुकी है.
सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन ऑनलाइन गेमिंग एप्प पर है जिनका IP एड्रेस पाकिस्तान का होता है. ISI ऐसे लड़कों को ऑनलाइन रेडिक्लाइज और गेमिंग एप्प के जरिए फंसाने के लिए बनाया हुआ है एक खास डेस्क है.
बीते दिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों (दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी ATS और STF) ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और ISI प्रॉक्सी शहजाद भट्टी (Shahzad Bhatti) के स्लीपर सेल नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था. इसमें शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.