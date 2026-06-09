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स्क्रीन पर खेल, दिमाग में कट्टरपंथ! शहजाद भट्टी युवाओं को बना रहा 'फुट सोल्जर', निशाने पर भारतीय नौजवान

Shahzad Bhatti: पाकिस्तान भारत के नौजवानों को ऑनलाइन गेमिंग एप्प के जरिए फंसा रहा है. खेल का नाम लेकर भारत के खिलाफ 'फुट सोल्जर' की फौज तैयार कर रहा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 09, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:50 PM IST
स्क्रीन पर खेल, दिमाग में कट्टरपंथ! शहजाद भट्टी युवाओं को बना रहा 'फुट सोल्जर', निशाने पर भारतीय नौजवान

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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