DNA: अमेरिका को ईरान में बिजी देखकर आसिम मुनीर ने चकनाचूर कर दिया ट्रंप का 'सपना', कैसे?

बीते चार दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को ईरान पर हुए हमले की निगरानी करता देख, पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका को धोखा देते हुए, सीधे ट्रंप की पीठ में छुरा भोंक दिया. आखिर ये कैसे हुआ इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं, तो कहानी शुरु होती है एक मार्च की सुबह से जब ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि होने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में शिया मुसलमानों ने बड़ा प्रदर्शन किया. प्रोटेस्ट के बीच कुछ बलवाइयों ने अमेरिकी कांसुलेट का मेन गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की. इतना तो आप को भी पता होगा अब आगे की बात समझिए.

उपद्रवियों को रोकने के लिए कांसुलेट में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग की थी. फायरिंग में 10 प्रदर्शनकारी मारे गए थे. बड़ी मुश्किल से हालात को कंट्रोल किया गया. पाकिस्तानियों पर हुई फायरिंग को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है. पहले दिन से ही पाकिस्तान में इस बात को लेकर आक्रोश था कि कांसुलेट में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने 10 पाकिस्तानियों की जान ले ली. मुनीर कह रहा था कि फायरिंग अमेरिकी नहीं पाकिस्तानी सुरक्षा गार्ड्स ने की थी. लेकिन अब सच सामने आ गया है.

खुलासा हुआ है कि अमेरिकी कांसुलेट में तैनात ट्रंप के सैनिकों ने पाकिस्तानियों को गोली मारी थी. जिन 10 पाकिस्तानियों को US सैनिकों ने गोली मारी. उन्हें रोकने के लिए गोली नहीं मारी गई थी, उन्हें जान से मारने के लिए निशाना बनाया गया था. क्योंकि जो 10 प्रर्शनकारी मारे गए उनमें से कई के सिर में गोली मारी गई. यानी पाकिस्तान में अमेरिकी कमांडो ने वहां के मुसलमानों को गोलियों से भून दिया. उपद्रवियों को रोकना होता तो उन्हें पांव में घुटने से नीचे गोली मारी गई होती. लेकिन गोली मारी गई सिर में, जानते हैं क्यों. क्योंकि ट्रंप के सैनिक ये सीधा संदेश देना चाहते थे कि अगर अमेरिकी संपत्ति और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो उसकी सजा मौत है.

पाकिस्तानी बात-बेबात गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए उनके आईक्यू पर हम चर्चा नहीं करेंगे. पाकिस्तान की ही सरजमीन पर ट्रंप के सैनिकों ने पाकिस्तानियों का खून बहाया. चुन-चुन कर मारा. ये मुनीर के लिए राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बनता. इसलिए मारे गए पाकिस्तानियों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दबा दी गई. दिखाने के लिए सिंध की सरकार ने जांच का आदेश दिया और ज्वाइंट इंवेस्टिगेशन टीम बना दी.

ट्रंप को मिले धोखे की कहानी

यानी ट्रंप की ताकत के सामने मुनीर नतमस्तक हो गया. लेकिन मुनीर के स्वभाव में धोखा देना है. इसलिए उनसे ट्रंप के सपने पर बम बरसा दिया.

ये कूटनीति का गंभीर विषय है. इसलिए इसे बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा. दरअसल दुनिया भर के देशों के बीच 1961 में एक संधि हुई थी. इसे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस कहा जाता है. इसी संधि के आधार पर किसी देश में दूसरे देश के दूतावास की सुरक्षा और अधिकार तय होते हैं. इस संधि को इंटरनेशनल लॉ माना जाता है. अब हम जो बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी है. आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं.

वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस

वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस के आर्टिकल 22 के मुताबिक दूतावास इनवाइलेबल है. कूटनीति का शब्द है, इसलिए थोड़ा जटिल है. इसे सरल भाषा में कहें तो दूतावास के अंदर घुसना मना है.

मेजबान देश के अधिकारी या पुलिस बिना दूतावास प्रमुख की अनुमति के अंदर नहीं घुस सकते.

मेजबान देश की विशेष जिम्मेदारी है कि वह दूतावास को घुसपैठ, क्षति, आगजनी या अशांति से बचाए.

दूतावास की सुरक्षा के लिए मेजबान देश पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगा और अगर हंगामा होता है तो उपद्रवियों को कंट्रोल करेगा.

दूतावास पर हमले की सूरत में जिस देश का दूतावास है उसके सुरक्षाकर्मी बचाव कर सकते हैं.

आत्मरक्षा में सुरक्षाकर्मियों को फायरिंग का अधिकार है.

अगर मेजबान देश सुरक्षा देने में नाकाम रहता है तो जिस देश का दूतावास है उसके सुरक्षाकर्मी गोली चला सकते हैं.

इसके अलावा अमेरिकी सुरक्षा बलों के लिए ऐसे हालात से निपटने के लिए एक रूल्स ऑफ इंगेजमेंट भी है. इस रूल-बुक के मुताबिक

दूतावास, गोपनीय सूचनाओं और अमेरिकी नागरिकों की रक्षा सैनिकों का प्राथमिक कर्तव्य है.

अगर खतरा बढ़ा तो सैनिक पहले वार्निंग शॉट फायर करेंगे. फिर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग करेंगे और अगर भीड़ दूतावास में घुसने की कोशिश करती है तो सीधे निशाना बनाते हुए फायरिंग कर सकते हैं.

तो अमेरिकी सैनिकों ने विएना संधि और अपनी सरकार की रूल-बुक के मुताबिक फायरिंग की. इस फायरिंग में 10 पाकिस्तानी मारे गए. पहले तो मुनीर ने इस घटना को छिपाने की पूरी कोशिश की. लेकिन जब ये खुलासा हुआ की पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों ने 10 मुसलमानों की हत्या कर दी. उन्हें सीधे गोली मार दी. तो मुनीर ने शर्मिंदगी से बचने के लिए ट्रंप को बड़ा धोखा दिया.

इनसाइड स्टोरी

बगराम एयरबेस का वेयर हाउस पर हाल ही में हमला हुआ. एयर स्ट्राइक से पहले वह नॉर्मल दिखता था. एक हमले के बाद वो पूरी तरह तबाह हो गया है. हवाई हमले में बगराम एयरबेस का एक हैंगर बर्बाद हो गया है. एयरबेस के दो वेयरहाउस और हैंगर मुनीर के बारूद विध्वंस में ध्वस्त हो गए हैं.

बगराम एयरबेस की तबाही की ये तस्वीरें मुनीर के धोखे की गवाही दे रही हैं. समझिए अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है. उसके पास एक भी फाइटर जेट नहीं है. यानी बगराम एयरबेस का अफगानिस्तान सैन्य इस्तेमाल नहीं कर सकता है. फिर मुनीर के ऑर्डर पर एयरबेस पर बम क्यों बरसाए गए. मुनीर कह रहा है कि नूरखान एयरबेस पर अफगानिस्तान के हमले का बदल लिया है. लेकिन ये सच नहीं है. सच है धोखा.

मुनीर के धोखे और घाव को समझने के लिए हमें ट्रंप की चाहत को समझना होगा. समझना होगा कि जिस मुनीर को ट्रंप अपना सबसे चहेता आर्मी चीफ और ग्रेट फील्ड मार्शल कहते हैं उसी मुनीर ने कैसे ट्रंप की पीठ में खंजर भोंका है. पहले सुनिए ट्रंप बरगाम एयरबेस को लेकर क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं.

ट्रंप ने ये बयान करीब 6 महीने पहले दिया था. उन्होंने दो टूक और साफ शब्दों में कहा था कि किसी भी कीमत पर हमें बगराम एयरबेस चाहिए.

सोचिए जिस एयरबेस को ट्रंप किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहते हैं उसी एयरबेस पर मुनीर ने एयरस्ट्राइक करा दी. बारूद बरसा कर मुनीर ने ट्रंप के फेवरीट एयरबेस को बर्बाद कर दिया. ये शुद्ध धोखा है. इस धोखे की कहानी हम आपको बताएंगे. लेकिन पहले आपको बगराम एयरबेस के बारे में एक छोटी जानकारी शेयर करते हैं. बगराम एयरबेस काबुल के उत्तर में 60 किलोमीटर दूर परवान प्रांत में है.

बगराम एयरबेस की कहानी

बगराम एयरबेस का निर्माण वर्ष 1957 में शुरू हुआ था. तत्कालीन अफगान सरकार को मदद देने के लिए सोवियत संघ ने ये एयरबेस बनाया था. ये तकरीबन 5 हजार एकड़ में फैला है. साल 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब इस एयरबेस को अपग्रेड किया गया था. यहां विमानों के साथ ही हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमानों की तैनाती के इंतजाम किए गए थे

बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से इस एयरबेस पर C-130 HERCULES और C-17 GLOBEMASTER जैसे बड़े विमान तैनात किए जा सकते हैं.

एयरबेस पर 3 बड़े हैंगर हैं, जहां चिनूक और अपाचे जैसे, अटैक और सप्लाई हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं.

बगराम एयरबेस का रनवे 11800 फीट लंबा है जिसकी वजह से एक के बाद एक फाइटर जेट यहां से उड़ान भर सकते हैं.

और बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से इस बेस पर तकरीबन 40 हजार सैनिक रह सकते हैं.

यानी अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस किसी सैन्य किले से कम नहीं है, जबकि ट्रंप को ये किला किसी भी कीमत पर चाहिए. इसके लिए वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को धमका भी चुके हैं. लेकिन अब एयरबेस के तीन में से एक हैंगर को मुनीर ने बर्बाद कर दिया है.

बरगाम एयरबेस के लिए ट्रंप इतने ललायित क्यों हैं. ट्रंप क्यों किसी भी कीमत पर बरगाम एयरबेस पर अमेरिकी कब्जा चाहते हैं.

बगराम एयरबेस से चीन के कुछ परमाणु संयंत्रों की दूरी सिर्फ 800 किलोमीटर है. यानी बगराम के जरिए अमेरिका चीन के परमाणु संयंत्रों की निगरानी कर सकता है.

बगराम एयरबेस किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के भी नजदीक है. ट्रंप इन देशों को अब्राहम समझौते का हिस्सा बनाना चाहते हैं.

बगराम पर कंट्रोल हुआ तो अमेरिका आसानी से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा सकता है.

बगराम में मौजूदगी से अमेरिका की पहुंच रूस की दक्षिण सीमा पर भी होगी.