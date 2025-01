ट्रंप के इस फैसले से नाराज हुईं सिंगर, फूट-फूटकर कैमरे के आगे रोया दुखड़ा, ट्रोलिंग के बाद डिलीट किया वीडियो

Selena Gomez Sobbing: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही देश में इमिग्रेशन क्रैंकडाउन लागू किया. ट्रंप के इस फैसले का कई अमेरिकी विरोध कर रहे हैं. वहीं अमेरिकन पॉप सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज ने ट्रंप के इस फैसले को लेकर दुख जताया है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोश्नल वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह रोते हुए नजर आ रही हैं, हालांकि बाद में उन्होंने यह वीडियो डिलीट कर दिया.

रोते हुए बनाया वीडियो

सेलेना ने इंस्टाग्राम वीडियो में इमिग्रेशन क्रैंकडाउन पर दुख जताते और रोते हुए कहा,' मेरे लोग, बच्चे, सभी पर हमला हो रहा है. मैं इसे समझ नहीं पा रही हूं. मुझे बेहत दुख हो रहा है. मैं कुछ करना चाहती हूं, लेकिन नहीं पता कि क्या करूं. मैं हर चीज करने की कोशिश करूंगी, वादा है.' वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में मैक्सिकन फ्लैग का इमोजी लगाया और लिखा,'मुझे माफ करें.' वीडियो को लेकर ट्रोल होने के बाद सिंगर ने एक दूसरी स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा,' लगता है लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना ठीक नहीं है.'

ट्रोल हुईं सिंगर

सेलेना गोमेज इस वीडियो को लेकर ट्रोलर के निशाने पर आई हैं. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चार्ली किर्क ने उन पर निशाना साधते हुए कहा,' सेलेना प्रवासियों को मेरे लोग क्यों कह रही हैं? क्या आप अमेरिकी नहीं है? उनका यह रोना कहां था जब 100,000 अमेरिकी फेंटेनल प्वॉइजनिंग से मारे गए.'

Selena Gomez sobs uncontrollably amid ramped up deportations of illegal aliens:

“I’m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don’t understand. I wish I could do something.”

"My people?" Aren't you American?

Where was the sobbing over the 100,000 Americans… pic.twitter.com/wvtoeRVQUw

— Charlie Kirk (@charliekirk11) January 27, 2025