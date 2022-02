सऊदी अरब: रेड हार्ट इमोजी भेजने पर हो सकती है 5 साल की कैद, लगेगा 20 लाख जुर्माना

Sending Red Heart Emojis On Whatsapp Can Fined you Rs 20 Lakh and Jail: सऊदी अरब के एंटी हरासमेंट सिस्टम के अनुसार, हरासमेंट को बयान, कार्य या इशारे से समझा जा सकता है. इसमें लाल दिल (Red Heart) वाले इमोजी को यौन अपराधों (Sexual Harassment) से जोड़ा गया है.