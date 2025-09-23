जेल में अवामी लीग के सीनियर नेता की मौत, पार्टी ने लगाया यूनुस सरकार पर हत्या का आरोप
जेल में अवामी लीग के सीनियर नेता की मौत, पार्टी ने लगाया यूनुस सरकार पर हत्या का आरोप

Awami League Leader Custodial Death In bangladesh: जेल में सीनियर नेता की मौत से अवामी लीग पार्टी गुस्से में है.  पार्टी का मानना है कि ये मौत मौजूदा सरकार की सोची समझी साजिश है. अगर यह क्रम नहीं रुका, तो आंदोलन तेज किया जाएगा.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:30 PM IST
बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के वरिष्ठ नेता अबू बक्र सिद्दीकी मुन्ना की जेल में हुई मौत हो गयी. पार्टी ने इसे हत्या बताया और इसके लिए सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. 

गैबांधा जिला जेल में बंद मुन्ना की मौत सोमवार को हुई, जिससे पार्टी में आक्रोश फैल गया है. अवामी लीग का आरोप है कि यूनुस सरकार उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है. हिरासत में शारीरिक तथा मानसिक यातना दी जा रही है. पार्टी ने इसे सत्ता पर जबरन कब्जा जमाने वालों द्वारा की गई सोची समझी योजना बनाकर की गयी हत्या बताया.

हत्या का आरोप और बयान

अवामी लीग की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गैबांधा के फुलछारी उपजिला के कांचीपाड़ा यूनियन में हमारे नेता अबू बक्र सिद्दीकी मुन्ना की हत्या कर दी गई है. यह हत्या जबरन सत्ता में आए फासीवादी यूनुस और उनके साथियों की साजिश का हिस्सा है. पार्टी ने आगे कहा कि "हम शोकाकुल परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा."

जेलों में बढ़ रही हिरासत में मौतें

अवामी लीग का कहना है कि बांग्लादेश की जेलों को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है. लेकिन वहां बंदियों को नरक जैसी यातनाएं दी जा रही हैं. पार्टी ने कहा कि सिर्फ गैबांधा ही नहीं, बल्कि सिलहट, मौलवी बाजार और अन्य जिलों में भी हिरासत में लोगों की मौत हुई है.

झूठे मुकदमों का आरोप

पार्टी ने आरोप लगाया कि यूनुस शासन न सिर्फ अवामी लीग बल्कि 14-पार्टी गठबंधन के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यवसायियों को भी फर्जी मामलों में फंसा रहा है. उन्होंने कहा कि "एक केस में बेल मिलती है, तो दूसरे केस में 'दिखाई गई गिरफ्तारी' के जरिए उन्हें फिर जेल में डाल दिया जाता है. ये मानसिक और शारीरिक यातना का दोहरा हमला है."

सरकार पर लापरवाही का आरोप

अवामी लीग ने कहा कि जनता की नाराजगी और परिवारों के रोष के बावजूद यूनुस सरकार चुप बैठी है. सरकार को न जनता की चिंता है, न ही मरने वालों के परिजनों की पीड़ा.

Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

